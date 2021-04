Après le tonnerre avec JLo, Alex Rodriguez revendique un nouveau look et beaucoup moins de kilos en moins

Le premier est daté de décembre 2020 et on le voit en pantalon, pull et veste. Le deuxième est avril de cette année et on le voit porter une chemise et un pantalon habillé, et oui, vous pouvez voir que son ventre est définitivement plat, en plus des pommettes plus définies.

«J’ai quitté le corps de papa en 2020. Est-ce que quelqu’un d’autre est déterminé à respecter ses objectifs de mise en forme cette année? J’ai été cohérent avec mes séances d’entraînement et j’ai finalement abandonné les jetons. Quelle nourriture est votre faiblesse? », A écrit l’analyste sur le Sunday Night Baseball d’ESPN.

Alex Rodriguez a reçu plusieurs compliments de ses fans, dont son chef personnel, le chef Kelvin, qui a écrit: «Heureux d’avoir fait partie de ce voyage! Vous avez fait le plus dur, et j’ai nourri l’âme! “