Alors que Love and Death peut être centré sur le personnage violent d’Elizabeth Olsen, Olsen n’est pas le seul grand nom attaché au projet. David E. Kelley, un grand écrivain de la télévision, participe au projet. Beaucoup connaissent probablement Kelley pour avoir écrit et développé des émissions comme Big Little Lies, Big Sky et la série Lincoln Lawyer. La star et productrice de Big Little Lies, Nicole Kidman, est également à bord pour produire Love and Death.