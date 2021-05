Après le tournage de Hawkeye de Disney +, Jeremy Renner, star du MCU, a partagé un message d’espoir avec les fans

Avengers: Fin de partie a laissé Clint se débattre pour la mort de Natasha, il est donc possible qu’il en soit toujours sous le choc à Hawkeye. Marvel a gardé le silence, comme d’habitude, sur ce qui pourrait se passer d’autre dans la nouvelle série. Espérons qu’il ne faudra pas longtemps avant la première de Hawkeye, ou du moins jusqu’à ce que nous obtenions une date de sortie et une bande-annonce. Les possibilités sont infinies pour ce que l’avenir réserve à Clint Barton, et peut-être que ce ne sera pas la fin des fans de Hawkeye que les fans connaissent et aiment depuis la sortie du premier film Avengers.