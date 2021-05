Après le tremblement de terre de l’Assam, les assureurs généraux commencent à recevoir des réclamations, principalement dans le segment de l’assurance des biens

Pour l’assureur du secteur public National Insurance Company (NIC), le montant approximatif des réclamations varie de 6 lakh à 10 roupies car il s’agit principalement de pertes de bâtiments résidentiels.

Après qu’un puissant tremblement de terre a secoué l’Assam et d’autres régions du nord-est la semaine dernière, les compagnies d’assurance générale ont commencé à recevoir des réclamations, principalement dans le segment de l’assurance des biens.

Le séisme de 6,4 sur l’échelle de Richter a secoué l’Assam le 28 avril. L’épicentre du séisme était situé à Dhekiajuli dans le district de Sonitpur. Les secousses, qui ont été ressenties dans le nord-est de l’Inde, dans certaines parties du Bihar et du Bengale occidental, au Bhoutan et au Bangladesh, ont endommagé plusieurs bâtiments et routes de l’Assam.

«De l’Assam ainsi que d’autres États du nord-est, nous avons commencé à recevoir des réclamations. Le nombre de réclamations reçues à ce jour est de 28. Toutes les réclamations reçues sont dues à des dommages à des habitations, des bâtiments résidentiels / hôteliers et des salles d’exposition sous l’incendie et des polices d’assurance contre les risques connexes », a déclaré le président-directeur général de la National Insurance Company, Tajinder Mukherjee Mardi.

Pour l’assureur du secteur public National Insurance Company (NIC), le montant approximatif des réclamations varie de 6 lakh à 10 roupies car il s’agit principalement de pertes de bâtiments résidentiels. «Les sinistres catastrophiques sont généralement traités par l’industrie en priorité», a déclaré Mukherjee.

«Il est trop tôt pour commenter la taille approximative des réclamations pour l’industrie dans son ensemble en raison de ce tremblement de terre. Nous nous attendons à ce que les chiffres de la taille des sinistres du secteur soient visibles pour nous d’ici la fin de la première semaine de mai », a déclaré Sanjay Datta, chef – Souscription, sinistres et réassurance, ICICI Lombard General Insurance.

S’adressant à FE, Datta a déclaré que les allégations de réclamation avaient été acceptées avec une vingtaine de réclamations signalées à ICICI Lombard dans le segment de l’assurance des biens. «Presque toutes les réclamations proviennent du segment de la vente au détail avec une valeur moyenne par réclamation de` 10 lakh. Nous prévoyons que davantage de réclamations seront signalées au cours des prochains jours », a-t-il informé.

Selon lui, pour les sinistres signalés à l’assureur général privé, il a déjà désigné des géomètres pour mener les enquêtes et l’assister dans leurs recommandations de règlement des sinistres pour les pertes subies par les clients.

Quant à savoir si la pandémie en cours, d’une manière ou d’une autre, retarderait le règlement des réclamations pour le séisme, le NIC a déclaré qu’il pourrait y avoir des problèmes dans les endroits où il y a un verrouillage total car le mouvement des géomètres serait limité. «Nous surveillerons de près la situation et prendrons des mesures pour un règlement rapide», a déclaré Mukherjee.

ICICI Lombard a déclaré que les inspections du site de sinistres étant effectuées principalement par le biais d’enquêtes virtuelles, elle ne prévoit pas que la pandémie en cours aura un effet significatif sur le service des sinistres. «Les sondages virtuels nous aident à réduire les délais requis pour régler une réclamation et nous permettent de faire l’offre de règlement de réclamation aux clients dans un court laps de temps», a ajouté Datta.

