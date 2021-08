Après le triomphe des talibans | Ligne électrique ⋆ 10z virale

J’entends des conservateurs dire que nous aurions dû aller en Afghanistan, vaincre les forces qui nous ont attaqués le 11 septembre, puis partir. Le problème évident avec ce point de vue est que dès que nous sommes partis, les forces qui nous ont attaqués ou qui ont collaboré à l’attaque seraient revenues au pouvoir.

Bien sûr, nous aurions tué et capturé des méchants, mais en gros, nous serions revenus là où nous étions avant le 11 septembre. Qui voudrait ça ?

Maintenant, les forces responsables du 11 septembre, dont al-Qaïda (voir ci-dessous) reviennent au pouvoir ou sur le devant de la scène. Mais au moins, ils ont subi près de 20 ans de puissance perdue ou diminuée, au cours desquels ils ont connu des difficultés et, surtout, ont été incapables d’exécuter des attaques contre les États-Unis.

Pourtant, le retour des talibans au pouvoir présente un danger clair et présent pour les États-Unis, comme le suggère cet article du Washington Post. Selon la poste :

[A]Alors que les militants réquisitionnent les institutions de sécurité et de renseignement de l’Afghanistan, l’administration Biden est confrontée à un défi beaucoup plus important pour remplir l’engagement du président d’empêcher al-Qaïda, l’État islamique et d’autres groupes terroristes qui y ont opéré de reprendre des forces et de menacer les États-Unis. Des responsables actuels et anciens ont déclaré que le processus d’identification et de réponse aux complots terroristes a été bouleversé car le Pentagone et la CIA – au lieu de planifier des opérations aux côtés d’un gouvernement allié et d’une agence d’espionnage amie à Kaboul – sont obligés d’envisager un environnement brusquement off- limites et sous le contrôle d’un régime hostile. « La posture antiterroriste est passée de problématique avec le retrait américain à extraordinairement mauvaise avec les talibans en plein contrôle », a déclaré Marc Polymeropoulos, un officier du renseignement vétéran qui a servi comme chef de base de la CIA en Afghanistan. « Tout à coup, on se demande si nous allons devenir complètement sombres. C’est comme un mauvais rêve.

De nombreux conservateurs aiment ridiculiser nos services de renseignement, et dans une certaine mesure ils le méritent. Mais c’est un fait qu’al-Qaïda n’a pas pu attaquer notre patrie depuis le 11 septembre.

À moins que vous ne pensiez qu’Al-Qaïda a perdu tout intérêt à nous attaquer, nos services de sécurité et de renseignement doivent avoir fait quelque chose de bien. Notre présence en Afghanistan était l’une de ces choses.

Aussi gênant que cela puisse être, al-Qaïda est toujours là. La Poste rapporte :

Il y a des signes inquiétants qu’il pourrait devenir plus difficile pour les États-Unis d’empêcher une résurgence d’Al-Qaïda, selon un récent rapport des Nations Unies a maintenu une présence dans au moins 15 provinces afghanes et n’a montré « aucune indication de rupture des liens » avec les talibans malgré les promesses de le faire dans le cadre d’un accord de 2020 conclu entre les militants afghans et l’administration Trump.

(Je souligne)

Une affaire très stupide.

Nous ne devons pas non plus nous inquiéter d’Al-Qaïda :

Des responsables du renseignement étranger ont déclaré qu’ils détectaient des signes indiquant que la victoire des talibans avait dynamisé les djihadistes mondiaux, une menace qui pourrait ne faire que croître à mesure que les talibans libèrent des agents d’al-Qaïda emprisonnés par le gouvernement afghan. Un responsable du renseignement d’un pays arabe, qui, comme d’autres, a parlé sous couvert d’anonymat pour décrire l’évolution des évaluations, a déclaré que les responsables avaient constaté une légère augmentation des communications djihadistes sur les développements en Afghanistan. La prise de contrôle des talibans, a déclaré ce responsable, « encourage de nombreux djihadistes à penser à se rendre maintenant en Afghanistan plutôt qu’en Syrie ou en Irak ». Selon un responsable du renseignement européen, la victoire des talibans est devenue un cri de ralliement pour les sympathisants djihadistes là-bas. « Les États-Unis apparaissent maintenant dans tout cela comme une nation faible », a-t-il déclaré. Un combattant d’al-Qaïda du nom d’Abu Khaled a déclaré que la conquête des talibans était capitale pour tous les extrémistes. « Si Dieu le veut, le succès des talibans sera aussi une chance d’unifier les mouvements moudjahidines comme al-Qaïda et Daech », a-t-il déclaré, utilisant un autre nom pour l’État islamique.

Bien sûr. Il est facile d’oublier que la montée d’al-Qaïda et d’autres mouvements similaires a été alimentée par les succès des talibans et d’autres mouvements similaires, associés à l’imprudence de l’administration Clinton face à eux. Et la montée de l’Etat islamique a été alimentée par le retrait d’Obama-Biden d’Irak.

Il convient de noter que les conséquences négatives dont je parle ici – la résurgence des djihadistes encouragée par la défaite de l’Amérique et l’incapacité de faire face aux menaces émanant de l’Afghanistan – découlent toutes de la décision de Biden de se retirer d’Afghanistan, et non de la façon dont il l’a exécuté. Il est également intéressant de noter que nous prévenions ces conséquences avec un engagement de seulement 2 500 à 3 500 forces américaines et très peu de pertes américaines.