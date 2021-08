Après le tweet viral de Chris Evans, Christian Slater rejoint maintenant l’univers Star Wars pour Disney +

Selon le synopsis officiel, l’histoire suivra le pilote vedette et chef de la Résistance Poe Dameron (exprimé par Jake Green) et l’adorable droïde BB-8 après les événements de Star Wars: The Rise of Skywalker. Le duo se retrouvera sur la planète volcanique de Mustafar (que les fans de Revenge of the Sith devraient connaître), où ils découvriront qu’un membre de la famille Hutt transforme l’ancien complexe de Dark Vador en un complexe sur le thème des Sith. Bien sûr, il s’agit d’un spécial Halloween et, en tant que tels, les deux membres de la Résistance, Graballa le Hutt et le nouvel ami Van, auront droit à trois histoires sombres et effrayantes grâce à l’assistante de Dark Vador, Vaneé.