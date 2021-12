Après le verdict de culpabilité, Don Lemon traite Jussie Smollett de menteuse !

NEW YORK, NY – 14 JUIN: Jussie Smollett et Don Lemon assistent au gala-bénéfice Ailey Spirit 2018 au David H. Koch Theater du Lincoln Center le 14 juin 2018 à New York. (Photo de Daniel Zuchnik/.)

*#DonLemon traite son ami #JussieSmollett de menteur après avoir été reconnu coupable d’avoir organisé un faux crime haineux.⁠

??

Hier soir, lors d’un segment de son émission avec l’analyste juridique #JoeyJackson, Lemon a passé en revue la condamnation de l’acteur.⁠

??

Lemon a déclaré que pour que Smollett explique son faux récit des deux fanatiques soutenant Trump le battant et enroulant un nœud coulant autour de son cou, il « a dû inventer trop de mensonges ».

??

«Je suppose qu’il s’est laissé entraîner parce qu’il a lui-même pris la parole. Il s’est mis en colère contre le procureur alors que le procureur a creusé des trous dans son histoire, qualifiant les seuls autres témoins de menteurs », a déclaré Lemon à propos du procès très médiatisé.⁠

??

Il a ajouté que Smollet rendait potentiellement plus difficile la prise au sérieux d’autres « victimes légitimes de crimes haineux ».⁠

??

Smollett a été reconnu coupable de cinq des six chefs d’accusation de conduite désordonnée pour avoir présenté un faux rapport de police.

