Après l’élimination surprise d’American Idol, qui remportera la saison 19?

Cela étant dit, je pense que cette saison, sans doute plus que toute autre depuis un certain temps, a abouti à une finale où peu importe qui gagne American Idol, puisque les trois méritent le succès post-Idol, peu importe. Si l’objectif principal de gagner Idol est de conclure un contrat d’enregistrement, il est difficile de croire que ces trois (plus Casey Bishop) ne répondront pas aux offres des labels à la minute où ils seront disponibles. Bien sûr, gagner le concours est bien pour la crédibilité, mais étant donné le nombre de candidats qui ont trouvé le succès grand public sans victoire, il n’est pas du tout nécessaire de quitter un champion pour démarrer sa carrière. Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous qui, selon vous, va tout gagner!