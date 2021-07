Après l’énorme succès de Ted Lasso, Apple TV+ remporte une autre comédie avec Schmigadoon de Cecily Strong !

La ville de Schmigadoon ! Et son histoire est riche et familière

À la base, Schmigadoon ! a autant en commun avec les contes de fées qu’avec les comédies musicales. La ville existe en dehors du temps et de l’espace mesurables, et sert essentiellement de défi moral, émotionnel et physique à Keegan-Michael Key et Cecily’s Strong’s Josh et Melissa, le couple new-yorkais moderne qui doit vraiment découvrir le “vrai amour” avant qu’ils ne soient autorisés à quitter le cadre infiniment pittoresque, que ce soit ensemble ou séparément. La structure des épisodes juxtapose le temps de Josh et Melissa à Schmigadoon avec des flashbacks illustrant des points différents et remarquables de leur relation de plus en plus tendue, ce qui ajoute à la nature fantaisiste bien qu’elle soit plus fermement ancrée dans la réalité.