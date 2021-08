Après l’équipement 5G, Tata Group cherche à se lancer dans la fabrication de semi-conducteurs

La fabrication de semi-conducteurs, qui implique entre autres la construction de chipsets, nécessite des investissements élevés et l’Inde ne dispose pas encore d’une telle installation.

Tata Group cherche à faire une incursion dans la fabrication de semi-conducteurs, a déclaré lundi le président N Chandrasekaran. Fixant l’opportunité de marché de la fabrication de haute technologie d’électronique à 1 000 milliards de dollars, Chandrasekaran a déclaré que le groupe Tata avait déjà créé une entreprise pour saisir l’opportunité. Ses remarques interviennent quelques jours après que le groupe de 100 milliards de dollars a annoncé son entrée dans la fabrication d’équipements 5G et une série d’acquisitions pour créer l’entreprise Tata Digital. La fabrication de semi-conducteurs, qui implique entre autres la construction de chipsets, nécessite des investissements élevés et l’Inde ne dispose pas encore d’une telle installation. Chandrasekaran a expliqué que les modifications apportées aux chaînes d’approvisionnement mondiales, qui dépendent fortement de la Chine, à la suite de la pandémie et des changements géopolitiques, inciteront les entreprises à déplacer leur dépendance à l’égard d’autres pays et ont qualifié cela d’énorme opportunité pour l’Inde, qui devient la deuxième base . “Chez le groupe Tata, nous nous sommes déjà tournés vers un certain nombre de nouvelles entreprises telles que la fabrication de produits électroniques, les équipements de réseau 5G ainsi que les semi-conducteurs, selon toute probabilité. .

Au sein du groupe, nous avons déjà créé une entreprise pour saisir la promesse de la fabrication de haute technologie de l’électronique, de la fabrication de précision, de l’assemblage et des tests et des semi-conducteurs à moyen terme », a-t-il déclaré lors de l’AGA de la Chambre de commerce et d’industrie d’IMC. Il n’a cependant pas précisé les plans exacts sur ce front pour le groupe. Chandrasekaran a déclaré qu’il voyait quatre tendances émerger dans le monde post-pandémique – une accélération numérique rapide, une nouvelle approche des chaînes d’approvisionnement, une réimagination de la croissance avec la durabilité environnementale au cœur et l’inclusion des préoccupations de santé et de bien-être par chaque entreprise. “Les quatre thèmes joueront dans chacune de nos propres activités existantes, et ils conduisent également à de toutes nouvelles initiatives pour le groupe Tata”, a-t-il déclaré.

Tata Digital construit plusieurs plates-formes, y compris une offre grand public couvrant la vente au détail, les voyages, les services financiers, la santé et l’éducation, qui ciblera à la fois les achats à haute fréquence et les dépenses discrétionnaires, a-t-il déclaré. Chandrasekaran a déclaré qu’en matière de durabilité environnementale, les entreprises doivent avoir « des objectifs limités dans le temps, pas des objectifs vagues et lointains », et il est essentiel d’investir dans la recherche et le développement dans les secteurs de croissance futurs tels que les énergies renouvelables qui devraient voir 20 de nouvelles sources d’énergie émergent au cours des deux prochaines décennies.

« Étant donné la position de l’Inde dans notre courbe de développement, nous avons la possibilité de relever le défi de nos emplois en passant à une économie verte, grâce à l’installation solaire, aux micro-réseaux, au refroidissement durable et à une meilleure gestion des déchets. Chez Tata Group, nous examinons tous ces secteurs », a-t-il déclaré.

Chandrasekaran, qui a pris la présidence du groupe après avoir dirigé sa branche informatique TCS, a déclaré qu’il était nécessaire d’adopter l’intelligence artificielle, le cloud et les données de manière plus agressive, et Tata Group considère cela comme une priorité absolue.

Le président du groupe, qui consacre la quasi-totalité de ses bénéfices à des causes philanthropiques, a également évoqué les inégalités qui sont créées en raison de la pandémie et a appelé à un déploiement rapide des services pour universaliser les services d’éducation et de santé.

Résoudre de tels problèmes à l’aide des technologies numériques créera également des opportunités d’emploi, en particulier pour les personnes peu qualifiées, et contribuera à créer un marché, a déclaré Chandrasekaran, s’attendant à ce qu’elles créent 30 millions de nouveaux emplois. Il a déclaré qu’avec des possibilités de travail hybrides, un bon nombre des 120 millions de femmes instruites jusqu’au niveau secondaire peuvent trouver un emploi, et a ajouté que cela à lui seul peut ajouter 440 milliards de dollars au PIB.

