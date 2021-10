Après les célébrations de Durga Puja, le Bengale signale une augmentation constante de Covid pour la troisième journée consécutive

Bien que le taux de positivité de l’État se soit amélioré par rapport à 2,52 % jeudi, à 2,10 %, il reste supérieur à la moyenne nationale. (Déposer)

Le nombre de cas de Covid-19 au Bengale occidental a augmenté pour un troisième jour consécutif alors que l’État a enregistré 846 nouveaux cas et 12 décès au cours des dernières 24 heures, a déclaré le département de la santé dans son bulletin quotidien.

Les experts ont attribué la hausse soudaine du nombre de dossiers à la violation généralisée des normes de Covid-19 alors que les foules se pressaient devant les pandals lors de la Durga Puja qui vient de s’achever. Les responsables du ministère de la Santé ont admis que la flambée était une conséquence attendue des festivités, mais ont ajouté que la véritable image deviendrait plus claire après quinze jours.

Le nombre total de cas de Covid-19 au Bengale s’élève désormais à 1 584 492 cas, tandis que le nombre de morts est passé à 19 033, a indiqué le gouvernement dans le bulletin.

Sur les 846 nouveaux cas, Kolkata a enregistré 242. Bien que le taux de positivité de l’État se soit amélioré de 2,52 % jeudi, à 2,10 %, il est toujours supérieur à la moyenne nationale. Le taux de positivité était de 1,6% le 20 août et de 1,9% le 20 septembre. Selon un bulletin du ministère de la Santé de l’Union, le taux de positivité quotidien de l’Inde était de 1,20%, tandis que le taux hebdomadaire était de 1,24%.

Des sources du département de la santé de l’État ont déclaré à The Indian Express qu’une partie importante des nouveaux cas dans la ville étaient ceux qui avaient terminé leur dose de vaccin. Les experts ont mis en garde à plusieurs reprises contre la complaisance post-vaccination et ont exhorté les gens à adopter un comportement approprié à Covid, notamment en portant des masques et en assurant une distance physique.

Cependant, les sources du ministère de la Santé ont déclaré que la plupart des nouveaux cas étaient asymptomatiques.

Atin Ghosh, membre du conseil d’administration de la Kolkata Municipal Corporation, a déclaré à The Indian Express qu’une grande partie de la population n’avait pas suivi les normes de Covid-19 pendant Durga Puja.

Ils ne portaient pas de masques lorsqu’ils sautaient en pandale et étaient imprudents, a déclaré Ghosh. L’organe civique a déjà annulé les congés de tous les fonctionnaires en prévision d’une augmentation des cas.

Cependant, Ghosh a déclaré qu’il y avait un certain soulagement que les chiffres n’aient pas augmenté autant qu’ils l’avaient prévu. Il a ajouté qu’ils devraient attendre jusqu’à mardi prochain pour qu’une image plus claire émerge de la vague.

En supposant que les cas pourraient augmenter après les festivités, le gouvernement de l’État avait déjà commencé les préparatifs et identifié des foyers sûrs à Kolkata et dans les districts voisins. Le département de la santé et l’organisme civique organisent maintenant des foyers spéciaux pour les enfants et leurs mères.

Ghosh a déclaré qu’un centre de quarantaine et deux foyers sûrs pour les mères et les enfants seraient ouverts à partir de samedi à Kolkata. Si des enfants sont touchés, leurs mères devraient également être admises, a-t-il ajouté.

Une autre raison attribuée à l’augmentation des cas est la réouverture des centres de test, dont la plupart ont été fermés pendant les festivités.

À l’heure actuelle, le Bengale occidental compte 7 577 cas actifs, tandis que le taux de sortie s’élève à 98,32 %. L’État a testé 40 303 échantillons depuis jeudi.

