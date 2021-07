Après les commentaires viraux de Frank Fritz sur les cueilleurs américains, Mike Wolfe confirme le départ de son partenaire dans un nouveau message

Frank Fritz, une star américaine de longue date des Pickers, a fait la une des journaux ces derniers jours après avoir indiqué qu’il aimerait revenir à la série History, tout en faisant allusion à des problèmes plus profonds entre lui et la star de la série Mike Wolfe. Wolfe dirigeait l’émission de téléréalité en solo depuis plus d’un an alors que Fritz traitait de problèmes de santé, mais il s’avère que Fritz ne reviendra pas du tout dans la série. En fait, Mike Wolfe a maintenant confirmé la nouvelle, partageant un message avec les fans.