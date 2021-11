Après les élections de 2021, les combats les plus durs sont toujours à venir en Virginie

Regardez la vidéo pour un monologue, suivi d’une interview avec Russ Vought, ancien directeur de l’OMB et actuel président du Center for Renewing America, et Shaun Rieley, directeur principal de l’avancement et des programmes chez The American Conservative, docteur en philosophie politique, et vétéran de la guerre contre le terrorisme.

Mardi était une sacrée nuit en Virginie. Après deux ans de nouvelles dures et lourdes, nous avons vu un peu de lumière.

Ce fut une soirée amusante pour beaucoup d’entre nous. Le démocrate de Virginie Terry McAuliffe est passé d’une certitude à Hillary Clinton de 2021 – l’homme qui a eu une course et s’est étouffé. Mais avec toutes les bonnes nouvelles, il y avait aussi des trucs vraiment macabres.

C’est le genre de chose qui nous rappelle pourquoi l’éducation est si importante, pourquoi le vote de mardi n’était qu’un pas dans la bonne direction – et pourquoi le combat pour sauver les enfants de Virginie est loin d’être terminé.

Après les applaudissements obligatoires pour sa famille et son personnel de campagne – qu’il a hystériquement surnommé la meilleure équipe de campagne jamais constituée – le salaud humain Terry McAuliffe a dit à sa foule d’acolytes ce qui était le plus important pour lui ; ce qui était d’abord dans son cœur. « Le combat continue », a-t-il promis. « Nous devons nous assurer de protéger le droit des femmes de choisir dans le Commonwealth de Virginie. »

« Choisir. » Nous savons tous ce que cela signifie. Ils ne choisissent pas leurs écoles ou ce qu’on y enseigne ; Terry déteste ces idées. Il ne parle pas de choisir quoi porter ou quoi manger ou quoi regarder à la télévision. Non, il n’y a qu’un seul choix auquel Terry se soucie, et c’est le « droit » de « choisir » un avortement.

Pour ceux qui ne le savent pas, la Virginie a un régime d’avortement plus obscène que tous les pays de la planète, à l’exception de la Corée du Nord et de la Chine. Pour la gauche, défendre ce régime est primordial. C’est le cœur battant du Parti démocrate, si vous voulez.

Bien sûr, plus tard, McAuliffe a mentionné les soins de santé et l’éducation, mais il n’allait pas par ordre alphabétique. Dans son cœur, l’avortement est le numéro un – juste devant sa famille et très loin devant Dieu.

15 ans d’éducation catholique, pour cet Hérode

Il y a un aspect vraiment triste dans ce spectacle macabre : McAuliffe est un produit de l’éducation catholique. Sérieusement : collège catholique, lycée catholique, premier cycle à l’Université catholique d’Amérique, puis droit à Georgetown, le plus ancien institut d’enseignement supérieur prétendument catholique des États-Unis.

Qu’est-ce qu’il a eu pour tout ça ? Il a obtenu ceci : une dévotion avant tout à l’avortement et aux valeurs politiques égoïstes et libertines.

Quinze ans d’éducation catholique, plus partout où il est allé à l’école primaire, et avons-nous obtenu un champion pour le Christ ? Un défenseur des innocents ? Loin de là. Nous avons une figure semblable à Hérode, plus un enfant du Parti démocrate et de ses ambitions politiques égoïstes que de l’église.

Il n’est pas seul : la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, le président des États-Unis Joe Biden – les enfants les plus célèbres et les plus puissants de l’église sont tous radicalement pro-avortement.

C’est un échec colossal. C’est le genre de chose que vous obtenez lorsque vous recevez une éducation religieuse qui est tordue jusqu’à ce qu’elle soit purement académique, et Jésus-Christ est relégué à un arc-en-ciel de bien-être dans le ciel.

Le mal rôde en nous tous. Même avec une bonne éducation et une bonne famille, il est possible de mal tourner. Mais la leçon de Biden, Pelosi et McAuliffe, c’est quand vous n’obtenez pas cette base – quand on ne vous apprend pas correctement à être bon avec une éducation ferme et solide – eh bien, ce n’est qu’une question de temps.

Une éducation à détester ce qui est bon

Maintenant, pendant un instant, imaginez une éducation qui n’est pas simplement insipide, mais activement – ​​activement – ​​vous apprend à haïr ; rejette activement la création de l’homme et de la femme par Dieu ; et attaque activement la vérité selon laquelle quelle que soit la couleur de notre peau sur terre, dans la mort, nous sommes tous un seul corps en Christ. Imaginez les produits de cette éducation. C’est horrible à imaginer.

Cela nous amène à la raison même du balayage rouge de mardi en Virginie, un État bleu : l’endoctrinement actif des enfants par des enseignants dévoués au mensonge et à la haine raciale. C’était plus que cela – plus édifiant que cela, plus beau que cela, plus puissant que cela – des parents de toutes origines ethniques, situations économiques et allégeances politiques s’unissant pour dire non.

Ensemble, ils ont déposé la majorité démocrate qui imposait ce régime horrible et l’ont remplacé par une majorité républicaine. N’est-ce pas merveilleux, pensez-vous peut-être ! Mais quelle est la suite ?

Voici la suite : un travail dur et vicieux qui n’est pas pour les âmes sensibles. Ce n’est pas le genre de chose où vous gagnez une seule grande bataille et c’est fini, comme dans les films. C’est plus comme une contre-insurrection broyante.

Les ennemis contrôlent les hauteurs dominantes

Nous sommes confrontés à des enseignants, des directeurs et des bibliothécaires fanatiquement engagés dans les études genderqueer et « l’antiracisme » dans nos salles de classe ; une armée d’extrémistes psychologiquement fragiles qui n’étaient pas non élus mardi soir, ont toujours leur travail et enregistreront des histoires de sanglots sur les réseaux sociaux et imiteront Gandhi alors qu’ils étendent leur corps sur les seuils des salles de classe et hurlent et se tordent à la télévision en direct.

Nos ennemis sont bien financés – et ils le seront encore plus après la débâcle de mardi. Les bourreaux d’enfants se présenteront comme les victimes de méchants républicains ; ils s’imagineront « la résistance », comme nous le savons bien.

Chaque combat qu’ils mènent sera balayé avec bienveillance sur CNN et MSNBC. Le New York Times racontera avec émotion l’histoire d’une jeune femme issue d’un foyer brisé dont le seul rêve était de grandir, de devenir bibliothécaire et de partager son amour de la lecture de pornographie gay incestueuse avec les petits enfants ; une femme dont le rêve a été volé par des parents fanatiques du Ku Klux.

Ensuite, il y a les avocats : pas seulement des centaines d’avocats de riches organisations à but non lucratif progressistes, mais aussi le ministère de la Justice, avec un temps illimité et toutes les ressources du gouvernement fédéral. Pensez-vous qu’ils vont s’asseoir et regarder les parents de Virginie décider qu’ils vont avoir leur mot à dire dans l’éducation de leurs enfants ?

Célébrez, puis mettez-vous au travail

Ne nous abaissons pas trop ; Mardi était merveilleux. La première étape a été franchie lorsque les parents se sont réveillés, la suivante lorsque les parents ont pris la parole, et la troisième, la semaine dernière, lorsqu’ils ont licencié des politiciens de tout l’État et les ont remplacés par des républicains.

Les républicains ne sont pas souvent prompts à se battre. Pour beaucoup trop de gens, la majorité est un trophée à placer avec précaution dans un meuble en verre rétro-éclairé et à être émerveillé jusqu’à ce qu’il se transforme en poussière. Rares sont les républicains qui voient une majorité pour ce qu’elle est : une invitation du peuple à exercer le pouvoir en son nom.

La bataille à venir sera dure. Il n’y a pas le temps de faire ses valises et de rentrer à la maison. Glenn Youngkin, homme bon comme il semble être, n’est pas un remplaçant pour les parents actifs et engagés. S’ils quittent le terrain, il ne réussira pas. S’ils restent et insistent pour qu’il s’en tienne fermement aux principes sur lesquels il a couru, alors il a une chance.

Les campagnes des organisations communautaires et des commissions scolaires doivent se poursuivre. Vous ne vous emparez pas d’un château, tournez-vous vers votre chef et dites : « D’accord, mec, nous avons fait notre part et maintenant nous rentrons chez nous. Vous l’avez d’ici.

Non; nous devons terminer le combat et gagner la guerre. Nous avons besoin de bons professeurs — et ils sont nombreux — qui en ont marre de cette folie. Nous avons besoin de protections en place pour leur permettre de s’exprimer. Nous avons besoin de l’état de Virginie pour les protéger des vipères qui les entourent et veulent les écraser.

Nous avons besoin que les commissions scolaires soient ouvertes. Pendant des mois, ces commissions ont utilisé la police comme une arme contre les parents ; il est temps de libérer la police de ce rôle et de rétablir le premier amendement en Virginie.

Nous devons identifier les surintendants, les directeurs, les enseignants et les bibliothécaires qui insistent sur l’enseignement de la haine et de la pornographie, et nous assurer qu’ils sont congédiés par des préjugés ; putain le New York Times.

Remontez la colline, ne vous contentez pas de ralentir la chute libre

Pendant trop longtemps, la norme a été que les démocrates créent de nouveaux programmes lorsqu’ils sont au pouvoir, puis que les républicains essaient simplement de ne pas les développer trop ou trop rapidement. Sabordez cette stratégie pour toujours. Un mauvais programme est toujours mauvais, et ils devraient être remboursés immédiatement lorsque nous aurons le pouvoir.

Des milliers de monstres activistes prennent l’argent de l’État et du gouvernement fédéral pour déformer nos enfants. Il faut les jeter au froid. LGlenn Youngkin, homme bon comme il semble être, n’est pas un remplaçant pour les parents actifs et engagés. S’ils quittent le terrain, il ne réussira pas. laissez-les sans le sou ; ils méritent encore moins.

Les gens contre lesquels nous sommes confrontés sont les créatures qui ont transformé le petit vieux comté rural de Loudoun en un bastion de la folie en quelques années à peine – et ce n’est qu’un comté. Il y a plus de 3 000 comtés dans ce pays, et ils veulent tirer un Loudoun dans chacun d’eux.

Nous devons penser comme eux pour le reprendre : nous devons penser comme des révolutionnaires.

Ne vous y trompez pas : la gauche a porté ce combat à nos portes. En Virginie, mardi, les parents ont répondu à leur défi. Mais il y a une raison pour laquelle nous ne l’appelons pas le Vote Culture — et c’est parce que c’est la Guerre de la Culture.