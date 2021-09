Après les Emmys, Netflix poursuivi pour sexisme dans Lady’s Gambit

in

Le portrait d’Anya Taylor-Joy en tant que Beth Harmon, une jeune femme puissante traversant un espace dominé par les hommes, a définitivement inspiré plus de femmes à jouer aux échecs. Mais certains pensent que la série Netflix ne dépeignait pas la réalité, surtout pour Nona Gaprindashvili, qui sera comme une vraie Beth, puisqu’elle a été la première femme à recevoir le titre de grand maître international par la Fédération internationale des échecs en 1978.

Nona Gaprindashvili en compétition à Londres en 1964. (Stanley Sherman / .)

Le champion d’échecs de l’Union soviétique, comme Beth dans Queen’s Gambit, poursuit Netflix. Nona, aujourd’hui âgée de 80 ans, pense que c’est elle qui a inspiré des générations de filles, mais son histoire a été effacée dans la série.

Dans la finale de la série, un commentateur a déclaré: “Elizabeth Harmon n’est en aucun cas un acteur majeur selon ses normes. La seule chose inhabituelle chez elle, vraiment, c’est son sexe. Et même cela n’est pas unique en Russie. Il y a Nona Gaprindashvili, mais elle est championne du monde féminine et n’a jamais affronté d’hommes“Mais cette phrase est totalement fausse et prend tout le mérite de Nona en tant que joueuse.