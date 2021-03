Après les heures: Ashish Khazanchi, associé directeur, Enormous Brands

La plus grande fixation pour lui est son reflex numérique

Le travail

Je dirige Enormous Brands, une agence de publicité indépendante. L’une des choses les plus étonnantes de cette agence est sa culture. Il y a un juste équilibre entre rigueur et créativité dans le travail de toutes les équipes. Nous croyons qu’il faut apporter beaucoup de réflexion non linéaire à la manière dont nous arrivons à des solutions marketing et célébrons la créativité et la pensée innovante à tous les niveaux. Cela rend chaque jour assez magique pour bon nombre d’entre nous.

Cette industrie regorge de gens très talentueux et la valeur que nous apportons aux entreprises est tout à fait incomparable.

Ce qui me dérange, c’est le fait que l’industrie n’obtient pas la valeur qu’elle mérite vraiment. Certaines des personnes les plus intelligentes de la ville travaillent ici, et pourtant elles ne savaient pas comment créer la bonne valeur pour l’industrie. Lorsque les influenceurs sont payés plus que les cerveaux créatifs, il y a des problèmes à venir pour les idées et les innovations.

Les jours de la semaine

Ma semaine est en fait assez fluide et les choses changent en un clin d’œil. Il y a certaines choses, dans un tel scénario, que j’aime garder constantes: comme faire du vélo tous les matins et préparer mon propre petit-déjeuner. Tout le reste après cela est imprévisible. La majeure partie de ma journée est consacrée à des conversations avec les clients sur la façon de construire leurs marques dans un environnement changé. Cependant, ce que j’aime le plus, c’est lorsque nous réfléchissons en interne à la résolution de problèmes commerciaux avec créativité et perspicacité. Passer en revue les idées des plus jeunes peut vraiment vous inspirer.

Chaque fois que la journée m’arrive, j’aime passer du temps avec mes amis à Dunder Mifflin. Cinq minutes de la série The Office met généralement un grand sourire sur mon visage.

Le week-end

J’ai généralement une semaine de six jours. Le jour que je reçois, c’est essentiellement pour rattraper le divertissement ou avec des amis proches. Un week-end sur deux, j’aime aussi faire du vélo un long circuit d’environ 40 km. Il n’y a pas de plus grand déstressant que cela.

Les jouets

Ma plus grande fixation est mon reflex numérique. Je photographie une tonne de noir et de blanc chaque mois. Même être photographe amateur fait de vous un bien meilleur observateur de la vie. J’adore ma musique et mes enceintes Marshall me tiennent compagnie presque tous les jours pendant le travail et les loisirs. Je lorgne un certain vélo électrique sans hublot que j’envisage d’acheter pour un projet Kickstarter.

Le Logos

Tant que j’ai mes Narciso Rodriguez et Happy Socks, tous les autres logos sur ou autour de moi peuvent faire ce qu’ils veulent.

