Après les heures: Deepak Salvi, COO et co-fondateur, Chingari

Le contenu vidéo court est le dernier émoi dans l’industrie du divertissement, et il est là pour impressionner et rester longtemps, dit Salvi.

Le travail

Le contenu vidéo court est le dernier émoi dans l’industrie du divertissement, et il est là pour impressionner et rester longtemps. Le marché est en constante évolution et il existe un bassin de potentiel créatif à explorer. J’adore interagir avec des créateurs de différents horizons dispersés à travers le pays. Nous souhaitons les emmener dans le monde.

La toile de l’Inde, comme ses diverses régions, est immense mais inexploitée. Nous voulons définir la bonne plateforme pour sa croissance. Une fois que les créateurs des coins les plus reculés commenceront à gagner en popularité et à devenir des stars, nous nous contenterons de voir notre vision se concrétiser. Il y a du bonheur à briser le stéréotype selon lequel l’industrie du divertissement n’appartient qu’aux villes métropolitaines, car il existe un potentiel immense et une passion tout aussi éternelle parmi les créateurs des petites villes également.

Les jours de la semaine

Ma journée serait bien différente sans Covid. Néanmoins, il est toujours plein d’activités. La recherche sur les éléments à la mode est devenue l’activité n ° 1, suivie des appels d’équipe, de l’idéation et de la planification de la stratégie. Une grande partie du temps après le déjeuner est consacrée à interagir avec les créateurs, à comprendre la créativité de leur point de vue, les limites qu’ils rencontrent et les innovations qui peuvent être exploitées. Les recharges intermédiaires sont cruciales; Je le fais en jouant avec ma fille et en ayant des conversations légères avec ma femme sur adrak-wali chai.

Le week-end

Les week-ends sont consacrés au développement personnel et au bien-être personnel. Je m’engage généralement dans différentes sortes de recherches, suivies de brûlures de calories lors de courtes promenades, de séances de badminton et de tennis de table avec des amis. Les soirées sont strictement réservées aux dates de jeu avec ma fille, aux dîners de famille et au visionnage de films, en particulier des titres en langues régionales et internationales.

Les jouets

Sans aucun doute, Xbox. Il a été un allié pendant des années et parvient toujours à faire ressortir l’enfant en moi; me faisant oublier le temps, le stress et même la nourriture parfois.

Le Logos

Les hommes, par opposition au sexe opposé, ne sont fidèles qu’à quelques catégories de marques, telles que les voitures, les gadgets, les montres et les parfums. En voiture, qui peut battre le rugissement du Range Rover! Dans l’habillement, United Colors of Benetton arrive en tête de ma liste, non seulement pour sa gamme de vêtements de confort, mais aussi pour ses véritables efforts publicitaires visant à rapprocher le monde, une annonce à la fois.

