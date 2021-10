Après les heures normales : Amit Malik, PDG et directeur général, Aviva

Pour moi, il est vital de consacrer du temps dans la semaine à la réflexion, dit Malik

Le travail

Ce qui rend mon travail et mon industrie spéciaux, c’est l’opportunité de créer un impact positif dans la vie des gens en les soutenant dans leurs moments les plus difficiles. Je me réveille chaque matin en pensant au nombre de personnes supplémentaires que nous pouvons, en tant qu’organisation responsable, protéger en les aidant à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que leader, j’apprécie également l’opportunité de nourrir la prochaine génération de leaders, qui définira l’avenir des affaires et de la société.

Les jours de semaine

La journée pour moi commence à 6h45. Un petit-déjeuner nutritif est suivi de la lecture du journal, puis de la préparation pour le travail. Je suis au bureau à 9h00 et commence par établir l’agenda de la journée. Les réunions avec différentes équipes pour assurer la mise en œuvre stratégique et le bon fonctionnement des opérations occupent la majeure partie de ma journée. Cependant, je réserve du temps, chaque fois que cela est possible, pour un travail approfondi et ciblé. Pour moi, il est vital de consacrer du temps dans la semaine à la réflexion.

Habituellement, je termine le travail à 18h00. Une promenade de 45 minutes le soir, suivie d’un dîner à 19h30 et d’un peu de temps en famille, c’est comme ça que j’aime passer mes soirées. Postez cela, je termine tout travail en attente et je me prépare pour le lendemain. Avant de dormir, je passe environ une heure à lire ou à regarder une émission ou un film sur Netflix ou à la télévision.

Le week-end

Détendez-vous, rajeunissez-vous et réfléchissez – c’est mon mantra pour le week-end. Je passe du temps avec ma famille et, occasionnellement, avec des amis. Cela m’aide à me détendre. Des activités simples comme planifier des repas pour et avec mes garçons, regarder des événements sportifs comme la F1 et l’EPL, aider ma femme à faire les tâches ménagères, faire des siestes l’après-midi et regarder des films façonnent mes week-ends.

Surtout, j’aime utiliser les week-ends pour lire et cocher des livres sur ma liste de lecture. Parfois, ne rien faire le week-end est également essentiel. Cela me donne le temps de respirer et de me rattraper. Donc, je suis tout pour les week-ends improductifs.

Les jouets

À l’ère de la technologie, j’aime garder mon Kindle, mes AirPod, mon iPad et mon téléphone à proximité. Bien sûr, étant donné l’opportunité, j’aimerais me passer plus souvent de mon ordinateur portable, mais je pense que c’est un vice nécessaire.

Les logos

Je suis fidèle à Apple pour mes gadgets, American Express pour mes besoins bancaires, The Economist pour mes mises à jour commerciales, Netflix et Amazon Prime pour OTT, Zomato pour la commande et GQ pour l’inspiration de style.

