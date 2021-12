Après les heures normales : Harish Kohli, directeur général et président, Acer Inde

Rado est l’une des nombreuses marques que Kohli admire

Le travail

Cela fait plus de deux décennies et j’aime travailler dans cette industrie parce que la nature de la technologie me garde sur mes gardes. J’aime les défis d’avoir à être flexible pour répondre à diverses situations alors que l’industrie évolue à un rythme rapide. De plus, il n’y a pas de nouveau jour qui soit le même que le précédent, et il y a des opportunités infinies pour développer mes compétences, me mettre au défi et ressentir la hâte d’aider à briser les barrières entre les gens et la technologie.

Les jours de semaine

Je commence ma journée en parcourant l’agenda de la journée. J’écris cinq choses que je dois accomplir chaque jour. Cela apporte de la discipline et de la concentration, ainsi qu’un sentiment d’accomplissement lorsque vous les cochez. J’ai prévu des réunions avec mes membres de la direction, et partout où j’ai besoin de prendre des décisions importantes, je garde ces réunions pour la matinée. Aussi, j’aime visiter différents départements du bureau; cela me donne la chance de rattraper mon équipe et de me présenter à de nouveaux membres de l’équipe.

Pour me ressourcer au milieu d’une journée bien remplie, je préfère faire une pause technologique et me laisser quelques minutes pour me ressourcer avant de commencer mon prochain engagement. J’essaie de me déconnecter complètement des e-mails, des téléphones et des SMS pendant cette période. Je fais généralement une courte promenade ou je socialise simplement avec les autres membres de l’équipe.

Le week-end

Étant dans l’industrie de la technologie, je crois fermement que se déconnecter de la technologie peut donner une perspective différente à nos vies. La plupart des week-ends, vous me trouverez avec des amis ou de la famille en train de fuir la ville. Lorsque le dimanche soir arrive, je consulte mes e-mails du week-end et je fixe mon emploi du temps pour lundi. Je lis aussi chaque fois que j’en ai l’occasion – généralement des autobiographies.

Les jouets

De rester en forme à être connecté avec les gens, la technologie est devenue un élément clé de ma vie. Je ne peux pas vivre sans ma montre connectée. Cela m’aide à suivre ma santé et mes activités quotidiennes.

Les logos

Rado est l’une des nombreuses marques que j’admire. J’apprécie son design, son art et son savoir-faire.

