Après les heures normales : Lalitha Ramani, chef de produit, Myntra

Les jours de semaine sont généralement occupés par la famille, le travail, ma santé et d’autres interactions sociales, dit Ramani

Le travail

J’aime tout dans la direction d’une équipe de chefs de produits et de designers compétents et enthousiastes. Nous faisons ce qu’il faut pour maintenir l’engagement de nos clients et partenaires de marque, et sommes constamment à l’écoute et surveillants pour être en phase avec leurs exigences. L’équipe produit de Myntra ne s’ennuie jamais. J’aime faire partie du e-commerce de la mode, une industrie qui a un immense potentiel. Ce sont des moments super intéressants caractérisés par une croissance rapide, une grande échelle et une forte concurrence.

J’aimerais que la fonction de gestion de produits se généralise, avec des carrières à long terme se construisant dans le produit et un cercle vertueux de communautés de gestion de produits se construisant en Inde, en se concentrant sur l’artisanat. J’ai travaillé toute ma carrière de produit de 18 ans à Bangalore; mon rêve est de contribuer à la création de 50 000 chefs de produits en Inde.

Les jours de semaine

Les jours de semaine sont généralement occupés par la famille, le travail, ma santé et d’autres interactions sociales. Comme c’est le cas pour de nombreux professionnels, l’adaptation au travail à domicile au cours de la dernière année et demie a apporté son lot d’avantages et d’inconvénients ; mais maintenant, c’est la routine. Au travail, une journée type implique des interactions individuelles avec mes pairs et les membres de l’équipe, ainsi que la préparation de revues et de réunions stratégiques. Je considère le recrutement et le développement de talents comme l’une des parties les plus importantes de mon rôle, et je réserve beaucoup de temps pour cela. Chez Myntra, les mercredis sont des jours sans réunion. Cela m’aide, ainsi que mon équipe, à doubler le travail de réflexion en profondeur et à accomplir beaucoup de travail de produit réfléchi.

Je recharge pendant la journée en rattrapant mes enfants au déjeuner, en me plongeant dans une philosophie abstraite ou une discussion de livre avec mon père, en prenant un thé masala rapide avec ma meilleure amie qui habite à côté ou en faisant des câlins avec mon chien.

Le week-end

Les week-ends sont encore plus occupés ; J’apprécie les week-ends remplis de monde ! Je puise mon énergie, et parfois les meilleures idées, en discutant avec les autres. Nous rencontrons beaucoup d’amis, jouons aux cartes, faisons des activités communautaires, cuisinons et partageons de la nourriture. Heureusement, j’ai une famille nombreuse et un groupe d’amis encore plus nombreux. Il n’y a jamais de pénurie de gens formidables avec qui sortir. Bien sûr, il y a aussi des tonnes de courses à faire. J’ai toujours une liste de choses à faire dans ma tête.

Les jouets

Tous mes gadgets ont maintenant convergé dans mon téléphone portable – je suis inséparable de mon smartphone Samsung ces jours-ci. Fitness, tâches, alarmes, courrier, e-books sont tous réunis au même endroit !

Les logos

J’aime les marques solides et fiables qui nécessitent peu d’entretien et m’aident à concentrer mes énergies sur d’autres choses qui comptent pour moi. Je préfère les ordinateurs portables Windows pour ma productivité et j’aime conduire mon SUV Pajero Sport. Omega, Coach et Hidesign sont quelques-unes des autres marques que j’admire.

