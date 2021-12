Après les heures normales : Manish Kalra, directeur commercial, ZEE5 India

Le week-end idéal de Kalra consisterait à explorer de nouveaux terrains en famille chaque fois que le temps le permet.

Le travail

Le divertissement connecte les gens et le numérique les rassemble. Travaillant pour une marque OTT « le consommateur d’abord », je suis ravi de la diversité du contenu que nous créons, de la large diaspora d’audience à laquelle nous nous adressons et du nombre d’utilisateurs que nous avons pu générer. Être un spécialiste du marketing depuis des décennies m’a fait réaliser à quel point j’aime être en contact avec les gens – travailler jour après jour pour mieux les comprendre.

OTT a ajouté de nouvelles ailes à l’industrie du divertissement, a propulsé sa croissance dans les scénarios défavorables et a permis aux gens d’accéder à leur choix de contenu à leur convenance. C’est un prodige de l’écosystème numérique en pleine croissance, et faire partie d’une industrie en pleine croissance offre une multitude d’opportunités d’explorer, d’expérimenter, d’engager, d’évaluer et d’intensifier.

Les jours de semaine

Je suis un lève-tôt. Avant de commencer le travail, je garde du temps pour moi. Mes matinées commencent généralement par une heure d’entraînement, suivie d’un petit-déjeuner, et je me prépare enfin pour la journée à 8h30. Tracer la voie pour construire une marque qui se connecte avec les clients au cœur, tout en comprenant leurs besoins de divertissement, nécessite de multiples discussions stratégiques. Des séances de remue-méninges avec des équipes sur des projets et des plans, l’évaluation des tendances de l’industrie et du marché, la conception de solutions innovantes avec des partenaires par le biais de mesures collaboratives, etc. figurent généralement dans mon agenda de travail.

Se ressourcer en travaillant est nécessaire, et pour moi, cela implique généralement de passer par des mises à jour.

Le week-end

J’aime passer mes week-ends à loisir. On me trouve généralement en train de lire, de regarder des films ou de passer du temps avec ma famille. J’aime aussi conduire, donc un week-end idéal impliquerait également d’explorer de nouveaux terrains en famille chaque fois que le temps le permet.

Les jouets

En tant que personne toujours active, je ne peux certainement pas me passer de mon téléphone et de mes écouteurs, car ils m’aident à rester connecté. Je peux facilement lire, écouter des podcasts ou surfer sur des mises à jour en ligne tout au long de la journée.

Les logos

Je suis fidèle à Apple pour les téléphones portables et je préfère Bose pour les écouteurs. De plus, étant un passionné de fitness, Nike est ma marque de prédilection pour les vêtements et les chaussures de sport.

Lire aussi : Ratul Ghosh rejoint DealShare en tant que directeur de la croissance

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.