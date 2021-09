Après les heures normales : Pritesh Talwar, PDG, Livpure

Chez Livpure également, nous avons investi dans notre R&D pour proposer des appareils de fitness qui aideront nos consommateurs à s’assurer que leurs signes vitaux sont vérifiés quotidiennement.

Le travail

L’activité de vente directe aux consommateurs évolue très rapidement et il existe de bons concurrents sur le marché. La course pour être la meilleure marque conviviale et fournir exactement ce dont le client a besoin est passionnante. Compte tenu du rythme auquel l’industrie technologique se développe ces jours-ci, la plupart des produits sont devenus intelligents. Faire un remue-méninges avec l’équipe sur de nouvelles idées et proposer des innovations qui faciliteront la vie de chaque Indien est quelque chose que j’apprécie le plus.

Les jours de semaine

En règle générale, je commence ma journée tôt avec le yoga, avant de commencer à travailler. Habituellement, ma journée comprend des réunions d’affaires productives avec des parties prenantes et plusieurs équipes. La majeure partie de mon temps est consacrée à discuter de nouvelles idées pour développer l’entreprise, à préparer un plan d’action et à obtenir des mises à jour sur les projets en cours et leurs résultats.

Après une longue journée de travail, j’essaie de trouver du temps pour moi et de méditer pendant une demi-heure. Je crois également qu’il faut avoir un bon horaire de sommeil et m’assurer de dormir au moins sept à huit heures chaque nuit pour prendre un nouveau départ chaque matin.

Le week-end

J’aime passer du temps en famille autant que possible, mais avec des projets passionnants en préparation, le travail devient incontournable. J’ai cultivé de nouveaux passe-temps pendant la pandémie, comme le jardinage, et j’ai trouvé du temps le dimanche matin pour les mêmes.

Les jouets

Même si nous essayons, il est très difficile de nous tenir à l’écart de la technologie de nos jours. Mon téléphone et mon ordinateur portable ont été mes compagnons constants. J’avais l’habitude d’emporter un Kindle lorsque je voyageais ; mais maintenant, je préfère lire des livres papier à la place. J’ai également commencé à utiliser des trackers de fitness pour surveiller ma santé au quotidien. Chez Livpure également, nous avons investi dans notre R&D pour proposer des appareils de fitness qui aideront nos consommateurs à s’assurer que leurs signes vitaux sont contrôlés quotidiennement.

Les logos

Je ne suis pas si soucieux de la marque et j’aime porter ce dans quoi je me sens à l’aise.

