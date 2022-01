Après les heures normales : Rajeev Kale, président et chef de pays – Vacances, Thomas Cook Inde

Le travail

Je suis extrêmement passionné par l’industrie du voyage et du tourisme. Au cours des deux décennies que j’ai passées dans l’industrie, chaque jour m’a apporté de nouveaux apprentissages et chaque défi m’a rendu plus déterminé à le surmonter. Chaque apprentissage qui accompagne le travail – depuis mes débuts en tant que stagiaire jusqu’à la direction des activités de loisirs et MICE aujourd’hui – est gravé dans ma mémoire.

Offrir à mes clients les vacances et les expériences les plus mémorables me procure une grande joie et me donne un but.

Les jours de semaine

Une journée typique est remplie de réunions, de supervision et d’élaboration de stratégies pour l’entreprise. J’adore les caucus en équipe ! Je crois que pour qu’une équipe travaille et gagne ensemble, chaque membre doit faire confiance à l’autre ; et cela crée un environnement sûr qui non seulement ajoute de la valeur au travail, mais crée également une atmosphère joyeuse.

J’aime me promener dans le bureau et m’arrêter pour discuter avec mes collègues. Mon objectif est d’être un leader courageux, sur lequel l’équipe peut s’appuyer. Dans mes conversations formelles et informelles avec mes équipes, je m’assure qu’elles savent que je les soutiendrai toujours, et les soutiens même s’ils commettent des erreurs. Cela les a également motivés à aller au-delà de l’appel du devoir et à servir les clients.

Le week-end

Mes week-ends sont dédiés à la spiritualité et au bien-être. En tant que chef d’entreprise, il est extrêmement important d’être sur le terrain et d’être ancré, et la spiritualité m’aide à y parvenir. Je pratique également le yoga ; cela m’aide à atteindre l’équilibre et à m’aligner avec mes chakras. Je suis aussi un passionné de musique. La musique m’aide à déstresser et à me ressourcer.

Les jouets

Je suis un fidèle d’Apple. J’admire vraiment les pratiques de cette entreprise et les croyances de la marque. En plus d’être durable, la marque garantit aux clients de tirer le meilleur parti de ses produits. Je suis l’heureux propriétaire d’une BMW. La marque automobile propose le meilleur moteur que l’on puisse acheter.

Les logos

Je suis très simple de cœur. Je n’ai jamais recherché les marques, mais plutôt le confort et la fonctionnalité qu’elles offrent. Je pense que tout ce que vous achetez doit avoir un bon rapport qualité-prix. La marque n’a pas d’importance ; ce qui compte, c’est combien de temps vous pouvez utiliser quelque chose que vous avez acheté.

