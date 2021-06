Après les heures normales : Satishwar Balakrishnan, MD et PDG, Aegon Life Insurance

La plupart des Indiens n’ont pas de couverture d’assurance-vie, ou leur couverture est inadéquate, et c’est quelque chose que j’aimerais voir changer, dit Balakrishnan

Le travail

J’ai commencé ma carrière dans l’assurance-vie et je peux dire en toute honnêteté que cela a été un parcours extrêmement enrichissant et gratifiant. Je suis fier de travailler dans une industrie qui essaie de manière proactive de combler l’écart de sécurité sociale dans ce pays. Tous les Indiens devraient avoir accès à une protection adéquate pour couvrir leurs familles et leurs proches en cas de circonstances imprévues (comme cette pandémie l’a montré) – et cela a été une force motrice pour moi, personnellement.

L’assurance-vie est une nécessité, mais ce n’est pas très bien compris par beaucoup. Je dois admettre qu’il y a eu un changement de sentiment cette année avec un désir accru de sûreté, de sécurité et de durabilité. Pourtant, la plupart des Indiens n’ont pas de couverture d’assurance-vie, ou leur couverture est insuffisante, et c’est quelque chose que j’aimerais voir changer.

Les jours de semaine

Nous sommes au milieu d’une transformation numérique massive chez Aegon Life. Cela signifie que la plupart de mes journées sont consacrées à des conversations avec l’équipe, à un brainstorming interne et à la conduite de la nouvelle stratégie. Dans le même temps, nous avons été conscients de l’environnement qui prévaut et avons introduit une politique de « travail de n’importe où » pour assurer la sécurité de tous nos employés. Toutes nos initiatives sont conçues en gardant nos employés au centre, pour assurer leur bien-être mental et émotionnel. Par exemple, nous avons introduit des « heures d’interaction de base » pour tous les employés, limitant ces interactions à cinq heures par jour. Cela fonctionne bien pour moi car cela me donne un temps ininterrompu pour me concentrer sur les activités à faire individuellement.

Ce que je préfère dans le travail, ce sont nos gens. Avec le scénario de travail actuel, il est facile de se sentir épuisé. Ainsi, chaque jour, lorsque nous nous réunissons pour faire notre travail, nous essayons de trouver quelques instants pour nous assurer que chacun se sente apprécié. Je m’assure également de me « déconnecter » même les jours les plus chargés. J’éteins tous mes gadgets quand j’ai fini. Cela me permet de passer du temps à créer des liens avec ma famille ou tout simplement de trouver du temps pour moi-même.

Le week-end

Je préfère passer mes week-ends en famille. On regarde des films ensemble. J’aime jardiner et écouter de la musique.

Les jouets

Je ne suis pas vraiment fan de gadgets, mais, comme beaucoup d’entre nous aujourd’hui, les deux appareils que j’utilise le plus sont mon ordinateur portable et mon téléphone portable.

Les logos

Je ne suis pas particulièrement conscient de la marque. Cependant, je préférerais Apple à toute autre marque de téléphone portable.

