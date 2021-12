Après les heures normales : Yogesh Bhatia, PDG, LML

Le travail

J’aime créer de nouvelles catégories et apporter de nouvelles expériences aux gens. Identifier les premières tendances de la révolution des véhicules électriques et élaborer un plan solide pour réécrire les règles de la mobilité personnelle urbaine en Inde et dans le monde est la partie la plus agréable de mon travail. En plus de cela, le pouvoir des « nouvelles idées » m’excite le plus.

Le seul changement que j’aimerais voir dans mon industrie est l’assurance et l’engagement envers la qualité et la durabilité sur les ventes et les objectifs à court terme. Le vrai succès vient d’un changement significatif, pas de résultats myopes.

Les jours de semaine

Je commence ma journée tôt comme n’importe quel autre Indien moyen. Ma motivation pour aller au bureau est l’espoir de changer les perspectives de millions de personnes avec ma vision, mon engagement et ma passion. Qu’il s’agisse de téléphones, de mobilité ou, d’ailleurs, de toute autre opportunité au lever du soleil, je suivrai mon instinct et apporterai un changement significatif dans ce monde.

Je suis une personne qui n’a pas besoin de ‘recharger’. Ce qui me procure une immense joie, c’est de rencontrer de nouvelles personnes d’horizons variés qui m’apprennent à chaque fois quelque chose de nouveau. J’aime aussi lire car cela élargit votre horizon et vous donne une fenêtre pour transcender et développer vos connaissances.

Le week-end

Mes week-ends ressemblent beaucoup à mes jours de semaine, mais la seule différence est que j’essaie de faire des choses que je ne pourrais pas faire pendant la semaine. Ces choses incluent passer du temps avec ma famille. Mes deux fils sont de jeunes entrepreneurs passionnés qui m’inspirent continuellement avec leurs perspectives, leurs idées et leur zèle pour réussir. Je pense aussi qu’un week-end idéal est une question d’introspection et d’extraspection.

Les jouets

Je crois vraiment qu’il faut transporter un gadget qui m’aide à rester à jour, organisé et dont les performances sont fiables. Apple en tant que marque continue d’offrir des performances et une interface utilisateur impeccables. Un iPad et un iPhone sont mes outils de confiance.

Les logos

Une de mes marques préférées est BMW, pour fournir en permanence des produits qui vont bien au-delà de la promesse du produit. J’aime aussi Apple, Tesla et Rivian.

