Après les heures: Piyush Patnaik, MD, entreprise pétrolière de Cargill en Inde

Une conversation avec des collègues autour d’un thé est le moyen le plus idéal pour me ressourcer, dit Patnaik

Le travail

La consommation de base en général, les huiles et graisses comestibles en particulier, est une industrie très dynamique. Il n’y a jamais de journée ennuyeuse. Lorsque nous sentons que nous avons tout sous contrôle, un facteur externe change complètement nos plans tactiques. Je me sens très privilégiée dans mon travail. La meilleure partie est l’interaction que j’ai avec notre équipe et nos partenaires commerciaux, les aidant à atteindre leur meilleur potentiel. Ce que j’aime aussi dans mon travail, c’est la culture de l’inclusion et de la sécurité.

Nous sommes une grande entreprise et il faut parfois du temps pour diriger un gros navire dans une direction différente. J’aimerais avoir un impact sur la rapidité de ce changement.

Les jours de la semaine

La routine a changé avec la pandémie et le travail à domicile. Une journée de travail typique commence par un peu d’exercice. À mon poste, je travaille sur des choses qui sont intellectuellement stimulantes et me poussent à travailler avec des perspectives variées. Cet engagement mental est ce que j’attends avec impatience dans mon travail quotidien. Nous avons la chance d’avoir une zone d’expérience culinaire et de boulangerie Cargill de classe mondiale dans notre bureau, où je peux découvrir de nouvelles recettes. Une conversation avec des collègues autour d’un thé est le moyen le plus idéal pour me ressourcer. S’il y a une chose que je pourrais changer, ce serait de travailler à travers les fuseaux horaires, ce qui ronge mon propre temps et mon temps avec ma famille le soir.

Le week-end

Je passe le week-end avec ma femme et mon fils. Nous adorons voyager. Lorsque nous ne voyageons pas, nous aimons déguster différentes cuisines. J’ai l’embarras du choix car ma femme peut cuisiner une grande variété d’aliments. Moi aussi, j’aime cuisiner, en particulier la cuisine de rue indienne. Une partie du week-end est consacrée à la lecture de livres.

Les jouets

Je ne suis pas fou des gadgets. Pour moi, ils ne sont nécessaires que pour mener à bien sa routine quotidienne. En ce sens, le téléphone mobile est devenu une nécessité constante.

Le Logos

Une marque que j’admire et que j’utilise vraiment est Nike. Il a un sens étonnant de l’objectif et d’excellents produits avec de véritables informations sur les consommateurs intégrées. J’adore Coca-Cola en tant que marque alimentaire.

