Après les heures: Rana Barua, PDG du groupe Havas Group India

Ce que je n’aime pas, ce sont les gens qui traînent les pieds et se moquent de l’industrie dans laquelle ils travaillent, dit Barua

Le travail

J’adore la nature multidimensionnelle de notre entreprise. Il ne s’agit pas seulement de multitâche, mais de réflexion multiple – ce qui rend chaque jour passionnant, stimulant et utile. Ce que je n’aime pas, ce sont les gens qui traînent les pieds et se moquent de l’industrie dans laquelle ils travaillent. Si vous ne l’aimez pas ici, cédez la place aux plus intéressés.

Les jours de la semaine

Mes jours de semaine sont extrêmement structurés et planifiés. Et je l’aime comme ça. Mon équipe de direction veille à ce que nous soyons tous respectueux et compatissants non seulement du temps et de l’espace de chacun, mais également de ceux de nos collègues et de nos multiples clients.

Les journées de travail sont extrêmement enrichissantes et j’en ai une immense gratitude. La fatigue occasionnelle au travail (ce qui est inévitable) est surmontée en prenant une pause rapide de 10 minutes avec une tasse de thé rafraîchissante de mon assortiment de thés.

Le week-end

Les week-ends sont pour se ressourcer. Les jours de la semaine galopent à un rythme effréné, de sorte que les week-ends sont véritablement devenus beaucoup plus précieux. Cela me donne l’espace mental pour faire de la cuisine expérimentale, regarder des classiques, organiser des cocktails, lire et se connecter avec des amis et de la famille au-delà de Mumbai. L’idée est essentiellement de garder les facultés connectées à des choses relaxantes.

Les jouets

Apple jusqu’au bout – iPad, MacBook, iPhone 12 et Apple Watch.

Le Logos

J’ai mes favoris clairs. Cependant, je suis très sélectif et privé, et j’aimerais qu’il en soit ainsi.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.