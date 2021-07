Après les inquiétudes d’Amazon, Apple supprime l’analyseur de critiques de produits Fakespot de l’App Store

Les outils d’évaluation des achats en ligne de Fakespot tels qu’ils sont vus sur le site Web de l’entreprise. (Faux image)

Fakespot, une application mobile qui analyse les avis des clients sur Amazon et d’autres détaillants en ligne, a disparu vendredi de l’App Store d’Apple à la suite d’une plainte d’Amazon selon laquelle le service était trompeur pour les clients, préjudiciable aux vendeurs et potentiellement dangereux pour la vie privée.

Fakespot propose également des extensions de navigateur Web et affirme utiliser l’intelligence artificielle et le traitement du langage naturel pour analyser les avis sur les produits. Mais Amazon a déclaré que l’application Secure Shopping de Fakespot pour iOS, lancée le 3 juin, “enveloppait” le site Web d’Amazon et “injectait du code et du contenu” dans le site et que ses conclusions sur la fiabilité des critiques de produits étaient pour la plupart erronées.

“L’application en question fournit aux clients des informations trompeuses sur nos vendeurs et leurs produits, nuit aux activités de nos vendeurs et crée des risques de sécurité potentiels”, a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un communiqué fourni à .. “Nous apprécions l’examen d’Apple de cette application par rapport à ses directives App Store.”

Un message contextuel après la recherche de Fakespot dans l’App Store vendredi.

Le fondateur et PDG de Fakespot, Saoud Khalifah, a déclaré à The Verge qu’il n’avait aucun moyen de résoudre la situation et d’éviter un retrait, qui, selon lui, a été initié par Amazon à la mi-juin. Un e-mail d’Apple à Fakespot aurait déclaré que la société regrettait que la situation n’ait pas pu être résolue à l’amiable et que Fakespot ait maintenant été supprimé de l’App Store.

“Nous venons de consacrer des mois de ressources, de temps et d’argent à cette application”, a déclaré Khalifah à The Verge.

. a contacté Apple pour commentaires et mettra à jour si nous avons des nouvelles. La société a commenté The Verge ou CNET.

Amazon a fait valoir qu’en s’insérant sur le site Web d’Amazon, Fakespot mettait en danger les adresses e-mail, les mots de passe, l’adresse physique, les informations de carte de crédit et le comportement de navigation des clients. La société a déclaré qu’elle avait une “barre haute” pour la sécurité que Fakespot ne respectait pas.

“Nous utilisons de puissants outils d’apprentissage automatique et des enquêteurs qualifiés pour analyser plus de 30 millions de soumissions d’avis par semaine, dans le but d’arrêter les avis abusifs avant qu’ils ne soient publiés”, a déclaré Amazon.

Khalifah a admis à The Verge que le Fakespot injecte du code pour afficher ses propres notes d’examen, mais il a nié qu’il y avait un risque de sécurité.

“C’est l’expérience d’achat Amazon telle qu’elle devrait être”, a déclaré Khalifah dans un communiqué de presse lors du lancement de l’application. «Avec l’application Fakespot Secure Shopping, les gens peuvent utiliser leur téléphone pour acheter une version complète du site mobile d’Amazon, se connecter à leur compte et acheter directement depuis notre application. Leurs informations de compte et de paiement restent 100% sécurisées – nous n’avons pas accès aux données de compte ou de paiement. La différence est que les fausses critiques, les contrefaçons et les vendeurs peu précis sont éliminés de l’expérience d’achat.

Amazon a également fait valoir que les tentatives de Fakespot d’évaluer les vendeurs et leurs produits sans aucune des analyses utilisées par Amazon sont nocives pour les marques et les entreprises. Amazon a déclaré avoir audité Fakespot lui-même et constaté que leur évaluation des critiques était erronée plus de 80% du temps en raison du manque d’informations de Fakespot sur les critiques, les vendeurs et l’historique des produits.

Khalifah a déclaré à The Verge que Fakespot avait accumulé 150 000 installations depuis l’App Store.