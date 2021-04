Après les Oscars 2021, Glenn Close compte 8 nominations et 0 victoires ⋆ .

L’actrice Glenn Close a tout pour plaire: une carrière de plus de 40 ans, trois Golden Globes, trois Tony Awards et trois Emmys. Elle n’a tout simplement pas d’Oscar. Encore.

Close a reçu un signe de tête de l’actrice de soutien aux Oscars 2021 pour son rôle de Mamaw dans «Hillbilly Elegy», ce qui porte à huit le nombre total de nominations aux Oscars en carrière. Elle est maintenant à égalité avec Peter O’Toole, décédé en 2013, pour la plupart des nominations d’acteur sans victoire. (O’Toole a remporté l’Oscar d’honneur non compétitif en 2003.)

Elle a reçu quatre nominations pour l’actrice principale pour son travail dans «Fatal Attraction», «Dangerous Liaisons», «Albert Nobbs» et «The Wife». Close a été favorisé par beaucoup pour remporter un Oscar pour «The Wife» en 2019, mais a finalement perdu la meilleure actrice au profit de la star de «The Favorite» Olivia Colman.

Colman et Close étaient tous deux prêts pour l’actrice de soutien aux Oscars 2021, avec Colman nominé pour «The Father». Cette fois, ils ont tous deux perdu contre Yuh-Jung Youn, 73 ans, évasion de «Minari», le premier acteur d’origine coréenne à remporter un Oscar. Maria Bakalova («Borat Subsequent Moviefilm») et Amanda Seyfried («Mank») ont également été nominées.

Les nominations supplémentaires de Close aux Oscars sont venues dans la catégorie des actrices de soutien, pour ses performances dans «Le monde selon Garp», «The Big Chill» et «The Natural».

Bien que Close ait reçu des éloges pour sa performance transformatrice, «Hillbilly Elegy», adapté d’un mémoire à succès de JD Vance, a été critiqué par la critique. L’actrice a déclaré dans une interview au Times qu’elle ne lisait pas les critiques.

«Je serais une flaque d’eau fondue sur le sol si je lisais des critiques, car en tant qu’acteur, vous êtes simplement incroyablement sensible [to them] parce que vous avez mis votre cœur et votre âme avec une équipe formidable dans quelque chose », a déclaré Close. «J’ai donc décidé il y a longtemps de ne pas lire les critiques uniquement [laughs] pour ma propre santé mentale!

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));