Après les pétitions du père de Britney Spears pour mettre fin à la tutelle, son avocat promet de maintenir le combat en vie

in

La plupart des griefs de Britney Spears concernaient la gestion de la tutelle par son père. À savoir, elle a partagé qu’elle n’était pas autorisée à conduire elle-même et qu’elle a été forcée de travailler jusqu’à l’épuisement au fil des ans. Cela est devenu encore plus compliqué lorsqu’il a été révélé que la plupart de sa famille était sur sa liste de paie par le biais de la tutelle. Notamment, son père gagnerait 16 000 $ par mois, 2 000 $ supplémentaires par mois pour la location de bureaux et 1,5 % du revenu brut grâce à des accords commerciaux.