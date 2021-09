Après les premières de la saison, le 9-1-1 et les fans résidents sont convaincus que les deux émissions sont connectées

in

Lors de la première du 9-1-1, Los Angeles commence lentement à voir des échecs technologiques, des fausses alertes de téléphone portable aux appels accidentels au 9-1-1 en passant par les navigations GPS qui se détraquent. Bientôt, toute la ville devient folle et un pirate informatique demande 25 millions de dollars, indiquant qu’il s’agit bien d’une attaque de ransomware. Pendant ce temps, sur The Resident, Chastain Park Memorial a sa propre attaque de ransomware, lorsque chaque département et unité de l’hôpital est lentement dépassé par un pirate informatique exigeant 5 millions de dollars, puis 10 millions de dollars, laissant les patients dans une situation littérale de vie ou de mort. Alors que ce dernier a réussi à régler son problème vers la fin de l’épisode, le 9-1-1 ne fait que commencer, alors que la ville connaît un black-out. Malgré tout cela, certains fans ne peuvent s’empêcher de parler des connexions.