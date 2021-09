in

En plus du drame entourant sa vie professionnelle, Bam Margera est également au milieu d’une bataille pour la garde. Sa femme Nicole Boyd a récemment demandé la garde de leur fils de 3 ans. De plus, elle a demandé que Margera ne reçoive des visites que sous surveillance. Bien que les deux restent mariés et n’auraient apparemment pas demandé le divorce, cela montre le drame auquel la personnalité de Jackass a été confrontée sur tous les fronts.