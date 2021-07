Après les problèmes post-Fresh Prince à Hollywood, Alfonso Ribeiro remercie Tom Bergeron de DWTS pour l’avoir aidé à se remettre sur les rails

Le typecasting est absolument une chose à Hollywood, et il y a aussi des défis pour les acteurs qui dépeignent un certain personnage reconnaissable en ce qui concerne la libération d’un rôle spécifique une fois celui-ci terminé. Carlton Banks de The Fresh Prince of Bel-Air est l’un de ces personnages, et Alfonso Ribeiro, l’acteur qui l’a joué au cours des six saisons de la série emblématique, a apparemment eu des difficultés après le Fresh Prince. L’acteur a eu du mal à prendre ses distances avec le personnage de Carlton qu’il incarnait à l’écran. Mais Ribeiro attribue son temps à Dancing With The Stars et l’hôte de l’époque, Tom Bergeron, pour l’avoir aidé à reprendre le chemin de sa carrière.