Après les régulateurs de l’État, la SEC examine maintenant BlockFi pour offrir un rendement beaucoup plus élevé que les 0,06 % des banques

Après les régulateurs d’État, la SEC examine maintenant BlockFi pour offrir un rendement beaucoup plus élevé que les 0,06 % des banques

AnTy18 novembre 2021

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis examine actuellement le prêteur crypto BlockFi sur son compte générateur de rendement qui offre jusqu’à 9,5% de rendement annuel, ce qui éclipse le taux d’intérêt moyen de 0,06% des comptes d’épargne bancaire.

Comme nous l’avons signalé, les comptes d’intérêt BlockFi (BIA) ont déjà fait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs de différents États et entretiennent un « dialogue actif » avec les régulateurs respectifs.

Contrairement aux dépôts bancaires, les comptes crypto ne sont pas assurés par le gouvernement fédéral, ce qui est l’une des préoccupations des régulateurs.

Les autorités de réglementation des valeurs mobilières au niveau de l’État ont lancé un vaste examen des sociétés de prêt cryptographiques qui incluent Celsius Network. En juillet, le Bureau of Securities du New Jersey a exigé que BlockFi cesse et s’abstienne d’offrir ses comptes. Le Kentucky a pris une mesure similaire, tandis que les autorités du Texas, de l’Alabama et du Vermont ont demandé à l’entreprise de démontrer pourquoi leurs États ne devraient pas interdire son produit de prêt.

Mais BlockFi pense que « c’est légal et approprié pour les participants au marché de la cryptographie » et a déclaré qu’« une réglementation appropriée de cette industrie est la clé de son succès futur ».

BlockFi prend en charge un certain nombre de pièces stables, notamment BUSD, DAI, GUSD, PAX, USDC et USDT.

Soutenu par Bain Capital et Tiger Global Management, BlockFi compte plus de 500 000 comptes de détail et a récemment été évalué à plus de 4 milliards de dollars. Au milieu de l’examen minutieux croissant, la société est sur le point de réaliser 475 millions de dollars de revenus bruts cette année, selon le PDG et co-fondateur de BlockFi, Zac Prince.

« Les choses ne ralentissent pas », a déclaré Prince lors d’une récente interview au Sommet de l’innovation financière de Bloomberg plus tôt ce mois-ci.

La SEC examine actuellement si les comptes BlockFi sont des titres et doivent être enregistrés auprès du régulateur, a rapporté Bloomberg, citant une personne connaissant le sujet.

Le régulateur, cependant, n’a accusé le prêteur d’aucun acte répréhensible. De plus, toutes les enquêtes des agences ne mènent pas à des mesures d’exécution.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a quant à lui affirmé à plusieurs reprises qu’il pensait que les entreprises de cryptographie vendaient des produits qui devraient être enregistrés auprès de l’agence. L’échange de crypto-monnaie Coinbase a déjà abandonné ses plans pour son produit Lend qui aurait payé un intérêt fixe de 4% sur les avoirs en crypto après que la SEC a menacé de le poursuivre.

