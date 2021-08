Après les scandales, Shia LaBeouf va revenir au cinéma

in

Après des années de désaccords avec la loi causés dans la plupart des cas par ses problèmes de toxicomanie, il semblait que la carrière de Shia LaBeouf avait pris fin en 2020 lorsque son ex-petite amie FKA Twigs l’a poursuivi pour abus et agressions et a parlé publiquement de l’enfer présumé qui s’était passé pendant le temps qu’a duré leur relation sentimentale, assurant que c’était un miracle qu’il eût réussi à s’échapper avec la vie.

Labeouf chiite

En quelques jours, il a été désengagé de la promotion du film “Fragments of a Woman”, dans lequel il avait joué avec Vanessa Kirby, et il a été annoncé que son contrat avec son agence de représentation avait été résilié d’un commun accord alors qu’il se concentrait sur son rétablissement, qui comprenait la participation à des cours de gestion de la colère et la soumission à des alcootests ordonnés par le tribunal.

Maintenant, l’ancienne star de “Transformers” se prépare à retourner dans l’industrie où il a commencé à travailler à l’adolescence, sur la série “Even Stevens” de Disney, avec le prochain film du réalisateur Abel Ferrara sur Padre Pio. Shia sera chargé de donner vie au célèbre moine et saint italien, connu pour les stigmates – blessures similaires à celles subies par Jésus-Christ pendant la Passion – qu’il présenta pendant cinquante ans sur ses mains, ses pieds et ses flancs et qui étaient les fait l’objet de plusieurs enquêtes de l’Église catholique en raison de soupçons de fraude.