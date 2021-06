Après les tractions à un bras, Brie Larson des Marvels révèle qu’elle peut aussi faire des tractions à un bras

L’image ci-dessus nous vient de la page Instagram personnelle de Brie Larson, qu’elle utilise régulièrement pour documenter sa carrière, sa vie et son parcours de remise en forme. Elle a révélé son immense gymnase à domicile une fois celui-ci terminé et a partagé de superbes clips de ses entraînements avant le tournage de The Marvels. Carol Danvers est presque de retour et il semble que l’actrice oscarisée soit prête pour l’action.

Les fans de Marvel peuvent revoir le temps de Brie Laron dans le MCU sur Disney +. Vous pouvez utiliser ce lien pour vous inscrire au service de streaming.