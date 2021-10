11/10/2021 à 19:59 CEST

Robert Lewandowski, un joueur qui restera dans l’histoire pour ses incroyables scores et ses capacités sur le terrain, a révélé dans une interview pour Marca Claro tous ces enseignements, personnes, moments et pensées, qui l’ont aidé à écrire son nom parmi les plus grands de ce sport.

L’un de ces techniciens qui l’a marqué est Guardiola. C’est ainsi que l’a expliqué l’attaquant polonais : « Il m’a appris à voir le football d’un autre point de vue. Comprendre le football à partir du mouvement, la tactique, comment utiliser le football à partir de la tactique. Après l’étape avec Guardiola, je pense différemment au football, parce que j’ai vu et je vois le football de l’extérieur, d’un autre point de vue, je vois qui avait tort, qui aurait pu le faire mieux, et comment on peut avoir une longueur d’avance sur son rival« .

L’actuel directeur de la Ville lui a dit : « Je ne peux pas t’aider à être un meilleur attaquant, car tu es très bon, mais je peux aider votre équipe à porter le ballon dans la surface et là vous savez bien ce que vous avez à faire et comment vous devez le faire. » Il a réussi.

Ballon d’Or

L’attaquant du Bayern est pleinement conscient de ce qu’il a accompli ces deux dernières années : « La possibilité de remporter le Ballon d’Or compte beaucoup pour moi, cela me rend fier, Si vous considérez tout ce que j’ai accompli non seulement cette année, mais aussi l’année dernière, que la cérémonie a été annulée, J’ai gagné beaucoup de titres, j’ai marqué beaucoup de buts, ça signifierait beaucoup pour moi de le gagner, gagner la Ligue des Champions, la Supercoupe, la Coupe du Monde des Clubs, j’ai battu le record de Gerd Müller de 41 buts en Bundesliga, c’était quelque chose d’impressionnant, ça me rend très fier et heureux. »

Jouer aux côtés de Haaland ?

Sa » rivalité » au niveau des buteurs en Bundesliga est sûrement aussi une motivation pour les deux, mais lorsqu’on lui a demandé s’ils pouvaient jouer ensemble, il a répondu : » Nous sommes des joueurs différents, c’est un grand jeune joueur, avec un grand Il adore jouer en contre-attaque, il a une gauche très forte, avec beaucoup de puissance, je suis un attaquant d’un genre différent. Jouer ensemble? Ce n’est pas moi qui dis qu’on ne pouvait pas jouer ensemble. »