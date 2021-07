Après l’éviction du célibataire, Chris Harrison répond aux fans qui lui manquent en tant qu’hôte

Tanner Tolbert, qui a participé à la saison de Kaitlyn Bristowe de The Bachelorette avant de rencontrer maintenant sa femme Jade Roper sur Bachelor in Paradise, a pesé avant la saison en cours, prédisant que l’émission pourrait voir une baisse des audiences. Mais bien qu’il ait dit que certaines personnes ne voudraient pas le regarder sans Chris Harrison, c’était une raison “un peu idiote”, étant donné qu’il n’est pas inhérent au but de la série. Cela dit, les cotes d’écoute et le nombre de téléspectateurs sont définitivement au plus bas, même s’il est impossible de savoir dans quelle mesure cela est dû au changement des habitudes télévisées et à l’ouverture du monde.