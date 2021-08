Kevin Lee à l’UFC Kevin Lee a été battu par Daniel Rodríguez par décision unanime à l’UFC Vegas 35 et ajoute sa deuxième défaite consécutive; Il n’a pas gagné depuis 2019. Il n’a pas beaucoup combattu depuis lors car il n’a eu que ces deux combats, principalement à cause de blessures. Il n’est pas dans […] More