Après l’intérêt d’Apple, Hello Sunshine de Reese Witherspoon conclut un accord de 900 millions de dollars avec Blackstone

Après s’être associé à Apple TV + sur des contenus tels que The Morning Show et My Kind of Country, la société de médias Hello Sunshine de Reese Witherspoon aurait été envisagée par Apple pour une acquisition. Il se trouve que cela n’a pas fonctionné, mais une entreprise soutenue par Blackstone finira par reprendre la société de Witherspoon pour un peu moins d’un milliard de dollars.

Witherspoon a fondé Hello Sunshine en 2016 avec la société de médias à l’origine de 18 nominations aux Emmy pour son travail sur The Morning Show, Truth Be Told et My Kind of Country sur Apple TV + ainsi que le hit HBO Big Little Lies, et plus encore.

Hello Sunshine a été fondée avec pour mission de « changer le récit pour les femmes ».

Hello Sunshine est une entreprise médiatique qui place les femmes au centre de chaque histoire que nous créons, célébrons et découvrons. Nous racontons des histoires que nous aimons, des grandes aux petites, des drôles aux complexes, qui mettent toutes en lumière la situation actuelle des femmes et les aident à tracer une nouvelle voie à suivre.

Le mois dernier, nous avons entendu un rapport du WSJ selon lequel Apple envisageait une acquisition de Hello Sunshine alors que cette dernière explorait ses options avec une valorisation d’environ 1 milliard de dollars. Cependant, nous avons appris aujourd’hui dans un nouveau rapport du WSJ que la vente sera en fait à une entreprise de médias soutenue par le groupe Blackstone.

Les détails de l’accord ne sont pas encore clairs, mais la société anonyme de Blackstone serait dirigée par les anciens dirigeants de Disney, Kevin Mayer et Tom Staggs.

L’entreprise médiatique encore inconnue que Blackstone soutient sera dirigée par les anciens dirigeants de Walt Disney Co. Kevin Mayer et Tom Staggs. Hello Sunshine sera sa première acquisition. Mme Witherspoon et la directrice générale de Hello Sunshine, Sarah Harden, rejoindront le conseil d’administration de la nouvelle société et continueront d’exploiter Hello Sunshine.

L’accord évalue Hello Sunshine à peu près au même niveau que celui que nous avons précédemment entendu “à environ 900 millions de dollars”.

Fait intéressant, l’un des premiers investisseurs dans Hello Sunshine était le collectif Emerson de la veuve de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs.

Blackstone dépense plus de 500 millions de dollars en espèces pour acheter des actions d’investisseurs existants de Hello Sunshine, dont AT&T Inc. et Emerson Collective, ont déclaré certaines personnes proches du dossier. Mme Witherspoon et certains dirigeants et investisseurs de Hello Sunshine transféreront les capitaux propres restants dans des participations dans la nouvelle société que Blackstone est en train de former.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :