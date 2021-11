Après l’interruption de 2020, la foire commerciale internationale commence demain à Pragati Maidan à Delhi : vérifiez les dates, comment et où acheter des billets

Il est important de noter que les billets pour visiter la Foire internationale seront disponibles en deux groupes-Visiteurs d’affaires et visiteurs grand public.

Après une interruption d’un an pendant laquelle le salon n’a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie de coronavirus, le salon international de Delhi se tiendra cette année à partir de dimanche. Le salon qui dure environ une quinzaine de jours est organisé dans son lieu habituel – Pragati Maidan – où il se tenait chaque année avant la pandémie. Au cours des derniers jours, la dernière étape des préparatifs est supervisée par les organisateurs de la foire commerciale d’une manière infaillible, car la foire n’est pas seulement proche du cœur des résidents/touristes de Delhi, mais remplit également une fonction économique cruciale en permettant aux commerçants de partout le monde pour vendre leurs produits sur un grand marché. Le salon se tient du 14 au 27 novembre.

Comment acheter des billets pour les salons ?

Il est important de noter que les billets pour visiter la Foire internationale seront disponibles en deux groupes-Visiteurs d’affaires et visiteurs grand public. Le salon du 14 au 18 novembre sera ouvert aux seuls visiteurs professionnels, les premiers jours du salon étant réservés comme jours ouvrables. Les visiteurs désireux d’acheter des billets pour le salon pendant les jours ouvrables peuvent acheter les billets dans les 65 stations de métro réparties dans la capitale nationale. Selon les informations fournies par DMRC, les billets pour le salon peuvent être achetés dans 65 stations de métro entre 9h et 16h. Il est pertinent de noter que le billet pour visiter le salon les jours ouvrables est nettement plus cher que les billets achetés les jours grand public.

Après les premiers jours, le salon s’ouvrira au grand public à partir du 19 novembre et se poursuivra jusqu’au 27 novembre, date à laquelle le salon devrait se terminer. Alors que les billets pour le salon seront disponibles à la vente dans les 65 stations de métro, certaines des stations de métro les plus importantes de la liste incluent Supreme Court, Shahdara, Seelampur, Inderlok, Noida City Centre, Mandi House, Akshardham Rohini West et Barakhamba. station de métro entre autres.

