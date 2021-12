Après l’interview de Manchin, les démocrates promettent d’agir sur Build Back Better

Un jour après que le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin a effectivement éliminé la possibilité de nouveaux contrôles de relance le 15 janvier, le sort du projet de loi soutenu par l’administration Biden qui les rendrait possibles est toujours un peu un no man’s land législatif. Fondamentalement, le Congrès devait adopter le plan Build Back Better de près de 2 000 milliards de dollars au cours de la semaine prochaine environ pour que l’IRS mette tout en place pour maintenir les contrôles de relance mensuels après le 15 janvier.

Manchin a cependant accordé une interview à Fox News dimanche, confirmant qu’il était un non sur la mesure. Le Sénat a également ajourné jusqu’à la nouvelle année, et c’est tout. Soit dit en passant, une chose est également de se perdre un peu dans tout le désordre à propos de Manchin. Le Sénat n’aurait pas été en mesure d’adopter la loi Build Back Better – qui prolonge d’un an les chèques mensuels de relance du crédit d’impôt pour enfants – même si Manchin avait été un oui. C’est à cause des tests COVID-19 positifs récemment signalés par deux sénateurs démocrates, Elizabeth Warren du Massachusetts et Cory Booker du New Jersey. Les sénateurs doivent être physiquement présents pour voter. Quelque chose que deux personnes en quarantaine à cause de COVID-19 ne peuvent évidemment pas faire.

Le destin de Reconstruire en mieux

« Je ne blâme personne », a déclaré Manchin à propos de ses collègues démocrates. « Ils n’ont tout simplement jamais réalisé parce qu’ils pensaient sûrement à Dieu que nous pouvions déplacer une personne. Nous pouvons sûrement harceler et battre une personne. » – Allison Pecorin (@AllisonMPecorin) 20 décembre 2021

Le boeuf de Manchin avec la législation, quant à lui, est en grande partie sur ses éléments de premier plan comme l’expansion des contrôles de relance. Ce qui, selon lui, contribue au gadget budgétaire ici.

Pour comprendre d’où il vient, examinons simplement le dernier projet de loi de relance. Le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars de mars, pour être plus précis, qui a été adopté il y a moins d’un an. Celui-ci a financé la série mensuelle de six chèques de paiements du crédit d’impôt pour enfants. Ceux-ci ont expiré ce mois-ci, alors que nous nous préparons à entrer dans une année électorale de mi-mandat très difficile pour les démocrates.

Juste au bon moment, l’administration Biden a proposé de prolonger ces contrôles pour une autre année. Et c’est quelque chose que Manchin a dit qu’il pense que cela va se reproduire. L’étiquette de prix de Build Back Better est construite autour de 16 milliards de dollars environ en chèques mensuels de crédit d’impôt pour enfants qui seront envoyés chaque mois l’année prochaine. Mais si les démocrates exercent toujours un certain contrôle au Congrès, pensez-vous qu’ils vont simplement laisser les choses là-bas en décembre 2022 ?

« Nous ne pouvons tout simplement pas abandonner »

Dans une lettre à des collègues en réponse à l’interview de Manchin, le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a promis de continuer. « Nous avons presque tous été déçus », a-t-il écrit, par la nécessité de retarder un vote au sol à cause de Manchin. «Cependant, ni ce retard, ni d’autres déclarations récentes ne nous dissuaderont de continuer à trouver une voie à suivre.

« Nous ne pouvons tout simplement pas abandonner. »

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a également promis d’organiser un nouveau vote Build Back Better dès que possible. Cela pourrait impliquer la possibilité de scinder le projet de loi et de le mettre aux voix. Des éléments de celui-ci, comme l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants très populaire.

Néanmoins, vous pourriez affirmer que les relations entre les dirigeants du Congrès doivent également être rétablies rapidement. Le président Biden lui-même aurait signé une diatribe axée sur Manchin que l’attaché de presse de la Maison Blanche a publié dimanche. Manchin, pour sa part, a été courtois dans ses commentaires sur Biden lui-même. Cependant, il a reproché au personnel de Biden d’avoir gâché le processus ici.

Et puis il y a la membre du Congrès de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, qui a déclaré que ce que Manchin a fait ici constitue « une violation flagrante de la confiance du président ».