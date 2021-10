Après l’introduction en bourse, Fino Payments Bank n’aura pas besoin de nouvelles levées de capitaux pour les deux prochaines années : MD

Nous allons évoluer davantage avec les ajouts de ces marchands et attirer de plus en plus de clients sur l’infrastructure qui existe.

Fino Payments Bank (FPBL), qui prévoit d’entrer sur le marché avec une offre publique initiale de 1 200 crores de roupies cette semaine, a déclaré mardi qu’après l’introduction en bourse, elle n’aurait pas besoin d’une nouvelle levée de capitaux au cours des deux prochaines années pour propulser la croissance.

La banque basée à Mumbai, filiale à 100 % de Fino Paytech (FPL), prévoit de lever environ 1 200 crores de roupies via l’introduction en bourse à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix. Il a fixé la fourchette de prix à Rs 560-577 par action. L’émission ouvrira à la souscription le 29 octobre et se clôturera le 2 novembre.

L’émission comprend une nouvelle émission d’actions totalisant jusqu’à Rs 300 crore et une offre de vente (OFS) d’environ 1,56 crore d’actions par Fino Paytech. FPBL, constituée en 2017, a l’intention d’utiliser le produit net de la nouvelle émission pour augmenter la base de fonds propres de niveau 1 de la banque afin de répondre à ses besoins futurs en fonds propres.

« Quoi que nous fassions, nous le ferons comme un atout de manière légère. Cela dit, cet actif léger ne veut pas dire que nous n’investissons pas. Nous investissons définitivement dans la technologie et le numérique. Pour la plus grande partie de notre problème principal, nous devons également utiliser le numérique et la technologie. Avons-nous besoin de capitaux immédiats après l’introduction en bourse ? La réponse est non. Ceci est basé sur le modèle, la planification et l’approche axée sur les transactions que nous adopterons au cours des deux prochaines années et plus », a déclaré Rishi Gupta, directeur général et PDG de Fino Payments Bank, pour savoir si la banque aurait besoin de capitaux supplémentaires. au cours des deux prochaines années après l’introduction en bourse.

La banque a déclaré que depuis sa création, environ 180 crores avaient été investis dans la technologie. « Le caractère unique de notre technologie est la façon dont nous l’avons construite, elle est très simple et intuitive et peut également fonctionner sur un réseau très bas. Ainsi, les interfaces technologiques que nous avons à nouveau construites confèrent à Fino un caractère unique », a déclaré Gupta, ajoutant que la banque avait développé de nombreux produits avec ses partenaires et continuera à développer davantage de produits avec ses partenaires.

À une question sur la Fino Payments Bank a-t-elle atteint l’échelle qu’elle va franchir pour devenir une petite banque de financement (SFB), Gupta a déclaré pour le moment que la banque ne se concentre pas sur la conversion car l’accent est mis sur les paiements. Banque.

« La banque de paiement elle-même offre de nombreuses opportunités. Si je regarde certains des produits que nous avions lancés il y a environ un an ou qui sont peut-être là depuis quelques années, il y a encore une solide corde de croissance qui est là. Nous avons mis en place une autoroute d’infrastructure d’environ 7,7 lakh marchands. Nous allons évoluer davantage avec les ajouts de ces marchands et attirer de plus en plus de clients sur l’infrastructure qui existe.

Ainsi, la croissance de l’écosystème des paiements est en soi un moteur important pour les deux prochaines années. SFB est une option qui est là avec nous et peut être à un moment pertinent où cette option se cristallise vraiment, peut-être dans un an ou neuf mois plus tard, nous déciderons quoi faire avec cette option », a-t-il souligné.

FPBL était devenu rentable au niveau opérationnel au cours de l’exercice 2019-20. Notamment, Fino Paytech (FPL) est soutenu par des investisseurs de renom tels que Blackstone, ICICI Group, Intel Capital Corporation, Bharat Petroleum, HAV3 Holdings (Mauritius) Limited et la Banque mondiale International Finance Corporation (IFC), entre autres.

Axis Capital, CLSA India, ICICI Securities et Nomura Financial Advisory and Securities (Inde) sont les principaux responsables de l’offre.

