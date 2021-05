Après Loki de Marvel, Owen Wilson rejoint un film de super-héros

À seulement un mois de la première de Loki, et quelques mois après que le dernier film d’Owen Wilson, Bliss, soit sorti sur Amazon Prime Video, l’acteur s’est inscrit au siège secret de Paramount Pictures. Ce «film d’action familial haut de gamme» suit un enfant qui découvre le siège du super-héros le plus célèbre du monde situé sous sa maison, et à partir de là, il doit le défendre avec un groupe d’amis lorsque des super-vilains attaquent. On ne sait pas qui Wilson jouera, bien qu’il soit assez facile de l’imaginer jouer le super-héros qui a installé le siège social ou l’un des méchants qui l’attaque.