Après Mammootty et Mohanlal, cet acteur malayalam obtient le golden visa des Emirats Arabes Unis ; des détails

in

“Je suis extrêmement reconnaissant de recevoir le Golden Visa pour les Emirats Arabes Unis” : Tovino Thomas (Photo : Twitter/ Tovino Thomas)

Visa d’or des Émirats arabes unis : Tovino Thomas, acteur indien et ancien mannequin, s’est lancé lundi dans un microblogging sur Twitter et a partagé sa joie d’avoir reçu le visa d’or des Émirats arabes unis. L’acteur a écrit qu’il était extrêmement reconnaissant de recevoir le Golden Visa pour les Émirats arabes unis et qu’il était vraiment honoré et humilié.

Extrêmement reconnaissant de recevoir le Golden Visa pour les Emirats Arabes Unis.

Vraiment honoré et humilié. Dans l’attente d’une association mémorable avec cette belle nation !! #emiratesfirst #jamadusman ???? #jayaprakashpayyanur #uae???????? #goldenvisa #béni #memorable #merci #thenationofdreams pic.twitter.com/zul0H2lgh5 – Tovino Thomas (@ttovino) 30 août 2021

Ce prix fait de Tovino Thomas le troisième acteur malayalam à recevoir le golden visa après Mammootty et Mohanlal. Le duo de cinéma malayalam a reçu le golden visa tout récemment lors de leur voyage à Dubaï et le prix leur a été remis par les responsables gouvernementaux le 23 août 2021.

Mammootty s’est rendu sur Twitter et a partagé le bonheur de recevoir le Golden Visa et a exprimé sa sincère gratitude à SE Mohammed Ali Al Shorafa Al Hammadi pour lui avoir décerné le Golden Visa. Mohanlal a également exprimé ses sincères remerciements aux responsables des EAU pour l’attribution du Golden Visa des EAU.

Outre les acteurs malayalam, des acteurs de Bollywood tels que Sanjay Dutt, Suniel Shetty, Shahrukh Khan ont également reçu le Golden Visa des États-Unis dans le passé.

Sania Mirza, joueuse de tennis indienne, a également obtenu le Dubai Golden Visa plus tôt cette année en juillet, ce qui a permis à Sania et à son mari Shoaib Malik de résider pendant 10 ans aux Émirats arabes unis. Parmi les autres personnalités sportives internationales célèbres qui ont reçu le Golden Visa des États-Unis, citons Cristiano Ronaldo, Paul Pogba et Novak Djokovic.

Le visa d’or des Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis (EAU) ont introduit ce visa de résidence de longue durée en 2019. Le visa permet aux étrangers de séjourner, d’étudier et de travailler dans le pays sans avoir besoin d’un sponsor national. Le titulaire du visa aura 100 pour cent de contrôle/propriété de l’entreprise. L’amendement a été apporté pour couvrir les pertes économiques dues au COVID-19. L’amendement a aidé les nouveaux résidents étrangers à vivre dans la ville. Ce Golden Visa s’adresse particulièrement aux entrepreneurs, investisseurs, particuliers aux talents exceptionnels.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.