Après Mark Cuban, Sandeep Nailwal de Polygon veut qu’Elon Musk de Tesla soutienne sa plate-forme cryptographique

Nailwal veut que le jeton de Polygon soit au sommet, au moins juste après Bitcoin et Ethereum. (Image: REUTERS)

La plate-forme cryptographique indienne pour la mise à l’échelle Ethereum et le développement de l’infrastructure Polygon (anciennement Matic Network) a levé un investissement «considérable» de l’entrepreneur milliardaire américain Mark Cuban, surtout connu pour être le propriétaire de l’équipe de basket-ball Dallas Mavericks NBA et l’un des «requins» sur le émission de télé-réalité Shark Tank. Polygon, qui se décrit comme “ l’Internet des chaînes de blocs d’Ethereum ”, transforme Ethereum en un système multi-chaînes à part entière et est plus sécurisé et plus puissant en termes d’architecture qu’il prend en charge, ont écrit ses développeurs sur Medium plus tôt cette année.

«Très récemment, nous avons vu que Mark parlait de Polygon sur les réseaux sociaux et il avait des applications qui étaient construites sur Polygon. Jack Dorsey, Cuban, Elon Musk, etc., utilisaient également des applications qui étaient en arrière-plan en utilisant Polygon Chain. Alors, on s’est rendu compte qu’il pourrait être intéressé par ça. Il connaissait en profondeur beaucoup de choses que nous attendions uniquement des experts en cryptographie. Il connaissait même notre paysage concurrentiel et comment les applications peuvent être améliorées. C’était un appel inspirant et époustouflant pour moi. Le montant est considérable de son côté », a déclaré Sandeep Nailwal, cofondateur de Polygon à Financial Express Online.

Cuban aide déjà la startup en connectant l’équipe avec ses applications de portefeuille qui sont intéressantes à construire sur Polygon. «Avec sa présence, nous serons également en mesure de susciter beaucoup d’intérêt institutionnel de la part des États-Unis», a-t-il ajouté. D’un autre côté, Nailwal voudrait également écrire à Elon Musk et à d’autres bailleurs de fonds cryptographiques pour ses investissements dans un futur proche. «C’est sûr que nous voulons lui tendre la main (Elon Musk). Nous voudrions certainement aussi entrer en contact avec d’autres. Nous allons donc trouver le meilleur moyen d’entrer en contact avec eux. »

Cependant, l’investissement de Cuban dans Polygon n’est peut-être pas si surprenant compte tenu de la croissance de l’écosystème de Polygon. Cuban est un investisseur saisonnier dans l’industrie de la Blockchain avec des investissements dans plus de 10 projets au cours de la dernière année, notamment Injective Protocol, CryptoSlam, etc. «Polygon est l’écosystème Blockchain à la croissance la plus rapide à ce jour, et plus de 250 applications Blockchain utilisent le réseau Polygon actuellement. Polygon est un réseau Blockchain de couche 2 qui met à l’échelle le réseau Ethereum et fournit une vitesse de transaction instantanée. C’est la raison principale de ce changement majeur des applications Blockchain sur Polygon. Après l’arrivée des nouvelles sur les investissements, Matic, qui est un jeton de réseau de polygone, a connu une croissance de prix de 50% », a déclaré Hitesh Malviya, expert en crypto et fondateur de itsblockchain.com à Financial Express Online.

Pendant ce temps, Nailwal veut que le jeton de Polygon soit au sommet, au moins juste après Bitcoin et Ethereum. Selon CoinMarketCap, Polygon était déjà le 12e plus grand jeton avec une capitalisation boursière de près de 14 milliards de dollars. «C’est formidable d’être parmi les meilleurs, mais la croissance d’environ 200 millions de dollars (capitalisation boursière) en janvier à ce chiffre s’est produite car il y avait beaucoup de demande refoulée. Nous avons lancé en juin 2020, mais le travail de fond était en cours depuis 2017 », a-t-il ajouté. Les solutions de Polygon ont été largement adoptées avec plus de 250 applications décentralisées, environ 7 millions de transactions et environ 790 000 utilisateurs. La société a déjà été ajoutée à la liste cubaine de son portefeuille sur son site Web.

Les suggestions / recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier / investir dans des crypto-monnaies.

