Après Maruti Suzuki, maintenant Hero MotoCorp prolonge l’arrêt de la production jusqu’au 16 mai; le stock chute de 1%

Le cours de l’action Hero MotoCorp a chuté de près de 1% à 2 833,70 Rs chacun par jour en raison de l’ESB, après que le fabricant de deux-roues ait décidé de prolonger la fermeture d’une semaine supplémentaire dans ses installations, qui avait commencé en avril. Hero MotoCorp a informé samedi qu’il avait prolongé la fermeture de ses installations de fabrication en Inde, de son Global Parts Center (GPC) à Neemrana et de son installation de R&D – le Center of Innovation and Technology (CIT) à Jaipur – d’une semaine supplémentaire, jusqu’en mai 16, 2021. Jusqu’à présent, en intrajournalier, 13 000 actions se sont négociées sur l’ESB, tandis qu’un total de 5,31 actions lakh ont échangé des mains sur NSE.

Le trimestre précédent a été bon pour Hero MotoCorp car il a vu une augmentation du bénéfice net, cependant, les ventes d’automobiles d’avril n’étaient pas impressionnantes, avec une augmentation des cas de COVID-19, il y a une incertitude concernant le modèle de dépenses des consommateurs, Vishal Balabhadruni, Senior Research Analyste chez CapitalVia Global Research, a déclaré à Financial Express Online. «L’arrêt devrait avoir un impact négatif sur le stock car avec la baisse des véhicules produits et l’incertitude de la demande, la situation semble sombre», a-t-il ajouté.

Hero MotoCorp a pris cette décision de prolonger la fermeture des usines afin de respecter son engagement envers la sécurité et le bien-être de son personnel et de briser la chaîne de propagation du Covid-19. «La société surveille en permanence la situation et est prête avec ses plans de continuité des activités pour pouvoir reprendre rapidement et intensifier ses opérations au fur et à mesure que la situation s’améliore», a-t-il déclaré.

Le plus grand constructeur automobile indien, Maruti Suzuki, a également prolongé son arrêt pour maintenance, qui était jusqu’au 9 mai 2021, jusqu’au 16 mai 2021, compte tenu de la situation pandémique actuelle. Alors que certaines activités se poursuivront dans les usines. Suzuki Motor Gujarat a également pris la même décision. Alors que les cas de Covid en Inde sont toujours à la hausse et que le nombre de décès est élevé, les entreprises de construction automobile comme Maruti Suzuki et Hero MotoCorp ont préféré arrêter la production pendant une semaine supplémentaire. «Cela affectera le cours de l’action en termes de hausse. Techniquement, Heromotocorp aura un soutien solide à 2785 et une résistance à 3000. Alors que Maruti a un soutien solide à 6450 et une forte résistance à 6800 », a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur de Tips2Trades, à Financial Express Online.

