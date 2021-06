Après Matthew Perry Bombshell lors de la réunion d’amis, Jennifer Aniston s’exprime

La réunion des amis a apporté de grandes surprises avec des fans de renom et d’anciennes stars invitées au-delà de Maggie Wheeler susmentionnée, les choses sont définitivement devenues émotionnelles. Bien que tout le monde ne soit pas apparu en personne, pour une bonne raison, c’était agréable de revoir les six “amis” ensemble pour la première fois depuis plus d’une décennie. Bien que ce genre de réunion très médiatisée puisse ne pas se reproduire avant un certain temps, voire jamais, c’était génial de revoir le casting ensemble et de revenir sur la sitcom qui sera toujours là pour nous, et nous sommes là pour ça, trop.