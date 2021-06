Après Mayweather, quelle est la prochaine étape pour les frères Paul ?

Peu importe qui ça pèse, les youtubeurs Paul frères sont la sensation du moment dans le monde de la boxe. Mis à part les discussions techniques, celui qui affronte l’un d’eux sait que le spectacle et les millions de dollars sont garantis, c’est pourquoi il y a plusieurs athlètes de renom qui les recherchent à travers les réseaux pour commencer à générer le réseau marketing qui a normalement son point culminant dans un quadrilatère .

LE MEILLEUR MOMENT DE LOGAN PAUL

Ce dimanche, c’est Logan qui a pris 18 bâtons verts après avoir encaissé les huit rounds convenus contre Floyd Mayweather. Il n’y avait pas de juges ni de cartes, donc la blonde peut dire que Money n’a pas réussi à le vaincre. Dès la fin du combat, il a parlé dans les micros et a dit qu’il aimerait une revanche. L’ancien boxeur professionnel, en revanche, a refroidi l’affaire et affirmé qu’il n’est toujours pas clair sur ce qu’il adviendra de son avenir.

Alors, quelle est la prochaine étape pour les frères ? Dans l’immédiat, celui qui sera à nouveau en action sera Jake, qui vient d’éliminer l’ancien UFC Ben Askren au premier tour. Maintenant, il sera mesuré le 28 août contre Tyron Woodley, également un combattant MMA actif.

Qui est Woodley ? L’Américain est un spécialiste de la lutte qui a ensuite rejoint le monde du MMA et est entré dans l’histoire. Après son passage à Strikeforce, il a signé avec l’UFC en 2013 et a fini par être sacré champion de la catégorie des poids welters, la même dans laquelle évolue l’Argentin Santiago Ponzinibbio. En juillet 2016, il a battu Robbie Lawler et remporté la ceinture de la division 77 700 kg. Puis il l’a défendu à quatre reprises, jusqu’à ce que finalement la défaite qui a marqué un avant et un après dans sa carrière vienne. Il est tombé face au Nigérian Kamaru Usman (toujours invaincu aujourd’hui) et tout s’est effondré, à tel point qu’il a subi quatre chutes lors de ses quatre dernières apparitions à l’UFC. A 39 ans et avec ce panorama, il a relevé le défi de Jake Paul comme jamais auparavant.

Jake Paul affrontera Tyron Woodley.

Ce qui est clair, c’est que The Chosen One, comme on l’appelle Woodley, possède beaucoup plus de boxe qu’Askren, qui est un grand combattant mais a démontré son manque de coups de poing. De plus, le Missouri arrive en activité et, si la logique est donnée, il devrait l’emporter sur un Jake Paul qui a eu à peine trois combats en tant que professionnel.

“Tyron Woodley a un pouvoir de frappe et il a évidemment endormi beaucoup de gars dans sa carrière. Mais il ne ressemble pas au Tyron Woodley du passé qui a endormi tout le monde. Il n’a pas gagné de combat depuis trois ans. “ a déclaré Dana White, présidente de l’UFC, quelque peu fâchée qu’un des combattants de son promoteur ait choisi d’aller dans le monde de la boxe. Il a ajouté: “Je devrais aller à Woodley par KO. Je devrais l’assommer, mais encore une fois, le Tyron Woodley dont vous parlez qui était le champion n’est pas le même gars qu’il était il y a quatre ans.”

