Après Mohd Siraj, les batteurs anglais Stokes et Bairstow font face à des abus de la part des fans australiens – regarder la vidéo

Dans une vidéo devenue virale, on peut entendre une personne de la foule dire à Stokes qu’il est gros avant que son complice ne le rejoigne et demande à Bairstow d’enlever son pull et de perdre du poids.

Les joueurs de cricket anglais Ben Stokes et Jonny Bairstow qui ont sauvé leur équipe lors du quatrième Ashes Test contre l’Australie ont eu un échange houleux avec la foule australienne dans les gradins. Les batteurs se rendaient dans leur loge à la pause thé lorsqu’ils ont entendu quelques membres de la foule faire des commentaires désagréables. Dans une vidéo devenue virale, on peut entendre une personne de la foule dire à Stokes qu’il est gros avant que son complice ne le rejoigne et demande à Bairstow d’enlever son pull et de perdre du poids, a rapporté l’Indian Express.

Initialement, Stokes n’a pas réagi aux plaisanteries, mais après que les remarques aient été faites contre Bairstow, il s’est arrêté en haut des escaliers. Bairstow, furieux des insultes contre lui et son coéquipier, n’a pas mâché ses mots pour affronter la situation.

Témoin de l’échange de paroles entre Bairstow et quelques personnes dans les tribunes, la directrice de l’équipe Ashley Giles a choisi de ne pas intervenir pendant l’incident et de laisser Bairstow parler. Giles a ensuite donné une légère tape sur le peloton de Bairstow, approuvant la position prise par les joueurs de cricket anglais. Comptant un score de 128 points avant le cinquième guichet, Bairstow a marqué son septième test cent tandis que Stokes a donné un coup de main en marquant un merveilleux 66. L’équipe anglaise était en baisse avec quatre guichets à un maigre score de 36 mais le cinquième partenariat de guichet entre le deux joueurs solides ont sauvé la mise pour l’Angleterre.

S’adressant au personnel des médias plus tard dans la journée lors de la conférence de presse, Bairstow a défendu sa position en disant que les abus n’étaient pas en cours et inacceptables. Il a qualifié l’incident de « un peu de méchanceté de la part de la foule », ce qui n’était pas génial et n’était pas nécessaire. Il a ajouté que les joueurs de cricket sont sur le terrain pour faire leur travail et que la plupart des gens apprécient le jeu, mais malheureusement, il y en a quelques-uns qui dépassent la marque.

Ce n’est pas la première fois que les fans australiens lancent des injures et des insultes contre les joueurs de l’équipe adverse. L’année dernière, lorsque l’Inde jouait contre l’Australie, peu de personnes dans les tribunes avaient lancé des abus contre le meneur indien Mohammad Siraj qui alignait à la ligne de démarcation. Lorsque Siraj a signalé les abus, les organisateurs du stade avaient retiré au total six spectateurs du sol.

