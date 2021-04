Après Morgan Stanley, JPMorgan se prépare à offrir à ses clients riches un accès au fonds Bitcoin

Avec la dernière décision, JPMorgan serait la dernière et la plus grande mégabanque américaine à adopter la crypto comme classe d’actifs.

Les efforts de crypto et de blockchain de la banque d’investissement JPMorgan sont en marche. La banque cherche maintenant à offrir un fonds Bitcoin géré activement aux clients de sa division de patrimoine privé. Avec la dernière décision, JPMorgan serait la dernière et la plus grande mégabanque américaine à adopter la crypto comme classe d’actifs. Le développement, qui a été rapporté par CoinDesk lundi, pourrait voir le fonds Bitcoin lancé dès cet été. Cette décision marquerait également un changement dans les perspectives de l’entreprise vers les crypto-monnaies, car son PDG Jamie Dimon aurait qualifié le bitcoin de fraude dangereuse en 2017 et avait également menacé de licencier les employés qui échangeaient du bitcoin. Le mois dernier, selon un rapport de CNBC, Morgan Stanley était devenue la première grande banque américaine à offrir à ses clients fortunés l’accès aux fonds bitcoin après avoir exigé une exposition à la crypto-monnaie.

Les commentaires de JPMorgan concernant le développement n’étaient pas immédiatement disponibles.

Même si le fonds bitcoin est la dernière étape de JPMorgan, ses divisions d’investissement, de banque commerciale et de gestion de patrimoine ont progressivement évolué dans leur traitement de la crypto et de la blockchain. Selon CoinDesk, les analystes de recherche de la banque publient régulièrement des informations sur le prix et les perspectives du bitcoin dans des rapports disponibles pour les clients. En février, il avait testé le réseau décentralisé de la blockchain dans l’espace pour voir si deux machines pouvaient effectuer des transactions de manière autonome. L’expérimentation a consisté à effectuer des paiements basés sur la blockchain entre satellites dans l’espace «qui a validé l’approche vers un réseau décentralisé où la communication avec la terre n’est pas nécessaire», selon une déclaration du fabricant et fournisseur de nanosatellites coté au Nasdaq pour les clients du marchés universitaires, gouvernementaux et commerciaux – GomSpace.

Plus tôt ce mois-ci, JPMorgan avait lancé une nouvelle solution appelée Confirm utilisant la technologie blockchain pour améliorer les transferts de fonds entre les institutions bancaires du monde entier et pour aider à réduire le nombre de «transactions rejetées ou retournées causées par des détails de paiement incohérents», selon la banque d’investissement. En conséquence, la solution entraînera une réduction des coûts pour les banques émettrices et réceptrices. «L’entrée de JPMorgan dans la blockchain va beaucoup aider du côté institutionnel des transferts de fonds. Il cherche à résoudre le problème de compensation et de règlement qui se produit dans les virements de banque à banque et prend plusieurs jours à régler. Avec la blockchain, JPMorgan et les banques pourront le régler en temps quasi réel », avait déclaré Ashish Agarwal, expert en blockchain et fondateur de PayO – plateforme de néo-banque pour les PME – à Financial Express Online.

